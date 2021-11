Forza Horizon 5: Der größte Start eines Xbox Game Studios-Spiel aller Zeiten!

Forza Horizon 5 - (C) PlayGround Games

Xbox-Boss Phil Spencer sagte auf Twitter, dass Forza Horizon 5 der bisher größte Start von Xbox Game Studios ist. In einem Tweet enthüllte Spencer, dass es bisher keinen größeren Release-Tag für einen Titel der Xbox Game Studios gegeben hat.

Damit belegt der Open-World-Arcade-Racer von Playground Games ganz klar die Pole Position, aller bisher veröffentlichten exklusiven Xbox-Spiele.

Wie der Twitter-Beitrag des Xbox-Chefs enthüllte haben innerhalb weniger Tage 4,5 Millionen Spieler den Titel auf PC, Cloud und Xbox-Konsolen gespielt. Gegenüber Forza Horizon 4 ist das ein dreifacher Anstieg! Was hat das Spiel besser gemacht, als andere? Der wichtigste Faktor ist der Xbox Game Pass.

Wie ihr weiter unterhalb in diesem Artikel lesen könnt erreichte Forza Horizon 5 bei den Fachkritiken wahnsinnig gute Wertungen und könnte durchaus das “Game of the Year” werden. Nicht nur das, der Titel wird auch wegen seinen Zugänglichkeitsoptionen von vielen Seiten gelobt. Obwohl Xbox bereits beim Start eine Reihe von Barrierefreiheitsfunktionen integriert hat, um das Spiel zugänglicher zu machen, hat Xbox kürzlich bestätigt, dass noch mehr kommen wird. Es wird erwartet, dass nach dem Start ein Update für das Spiel stattfinden wird, das einen Gebärdensprachdolmetscher auf dem Bildschirm enthält.

Update vom 7. November:

Forza Horizon 5: Kurz vor Release über 800.000 Spieler

Das aktuell hochbewertete Arcade-Rennspiel für PC und Xbox One/Series mit 91/100 auf Metacritic.com bzw. 92/100 bei OpenCritic.com beweist sich auch bei den Spielern! Forza Horizon 5 kommt aus den guten Schlagzeilen nicht heraus und erreicht 2 Tage vor Release bereits 800.000 aktive Spieler.

Und das ohne Xbox Game Pass, denn das Spiel erscheint offiziell erst am 9. November 2021. Die bereits etwa 800.000 Spieler auf PC und Xbox kommen von der Premium Edition sowie von Add-Ons (via Game Pass) die frühzeitigen Zugang zum Spiel beinhalten. Das heißt: Xbox hat bereits vor Release des Spiels rund 36 bis 79 Millionen US-Dollar verdient, bevor es offiziell erschienen ist, wie VGC ausgerechnet hat.

Ursprüngliche Meldung vom 4. November:

Forza Horizon 5: So gut schneidet das Spiel in Tests ab!

Die ersten Spieletests für Forza Horizon 5 sind da! Und gleich vorweg: Das Rennspiel kann die Kritiker überzeugen.

Wie gut ist Forza Horizon 5? Das Rennspiel von Playground Games startet in wenigen Stunden und bringt Spieler nach Mexiko in ein Open-World-Auto-Abenteuer. Ein Blick auf die ersten Bewertungen von Forza Horizon 5 zeigt, dass man dieses Rennspiel nicht verpassen sollte!

Das Xbox zwei heiße Eisen für die Weihnachtszeit 2021 im Gepäck bzw. im Xbox Game Pass hat, wussten wir bereits. Neben Halo Infinite war das Interesse für Forza Horizon 5 groß, nachdem erste Gameplay-Trailer die Kinnlade nach unten haben fallen lassen. Und die ersten Spieletests bestätigten die ersten Eindrücke.

Gegenüber Forza Horizon 4 hat Playground Games an der Formel nicht viel verändert, aber es wurde umstrukturiert. Auf Metacritic.com gibt es aktuell 76 Bewertungen für die Xbox Series X/S-Version, wobei der durchschnittliche Score bei 91 von 100 liegt. Für die PC-Version liegen 13 Bewertungen vor, mit dem selben Durchschnitts-Score.

Jubelmeldungen zum neuesten Xbox-Arcade-Racer

Eine klare Meinung über das Rennspiel hat VGames aus Israel: “Forza Horizon 5 bietet alle Inhalte des vorherigen Spiels und macht den Spaß dieses Horizon-Titels noch mehr. Das Spiel sieht umwerfend aus und das Gameplay ist der gleiche lässige Spaß von Forza Horizon. Die Wiederspielbarkeit dieses Spiels macht es hervorragend und verdient eine perfekte Punktzahl.”

Windows Central sieht die Sache ähnlich: “Forza Horizon 5 ist der Höhepunkt aller Bemühungen von Playground Games, sein Handwerk zu perfektionieren, und das Ergebnis ist das beste Open-World-Rennspiel, das man spielen kann. Es kombiniert die beliebtesten Teile von Forza Horizon 3 und 4 zu einem ultimativen Racer.”

Für VGC ist der Renntitel das bisher “beste Xbox Series X/S-Spiel, dass bisher erschienen ist”.

Kritische Stimmen zu Forza Horizon 5

Etwas skeptischer sehen Forza Horizon 5 die Kollegen von GamesBeat und PureXbox, die beide “nur” eine Wertung von 80/100 vergeben haben. Für beide ist – kurz und knapp – das Spiel zu wenig innovativ, weil es zu sehr wie eines der vorherigen Spiele ist.

“Es ist der gleiche Prozess, zu einem Festival zu gehen, Autos freizuschalten, viel Rennen zu fahren, aufzusteigen und den ganzen Zyklus zu wiederholen. Und die Neuzugänge – wie das EventLab – sind stärker auf Community-Bemühungen angewiesen. Es ist größtenteils eine makellose Erfahrung, aber der Mangel an Evolution ist der Grund, warum andere Franchises wie Need for Speed ​​in erster Linie ins Hintertreffen geraten sind”, so das Fazit von PureXbox.

Alle genannten Bewertungen von Forza Horizon 5 beziehen sich auf die Xbox Series X/S-Version des Spiels. Es gibt nur eine Bewertung für das Spiel auf der Xbox One mit 85/100.

Was sagt DailyGame zu Forza Horizon 5?

“Forza Horizon 5 fühlt sich wie ein Urlaubstrip nach Mexiko an, von dem man stundenlang nicht zurückkommen möchte. Playground Games hat ein Spiel für die Ewigkeit (bzw. bis FH6) erschaffen”, so unser Spieletest zu Forza Horizon 5.

Forza Horizon 5 erscheint morgen, am 5. November 2021, für Xbox Series X/S, Xbox One und Windows PC.