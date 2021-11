Xbox Game Pass im November 2021: Jede Menge Spiele!

Xbox Game Pass - (C) Microsoft

Zum einjährigen Jubiläum der Xbox Series X/S hat Microsoft das Angebot für den Xbox Game Pass im November 2021 ordentlich nachgeschärft. Neben dem Release von Forza Horizon 5 (9. November) gibt es einige interessante Spiele diesen Monat im Spiele-Abo.

Heute gibt es die Minecraft: Java und Bedrock Editions für PC-Spieler. Am 4. November startet das gefeierte Koop-Spiel It Takes Two, dass man sich nicht entgehen lassen sollte.

Hier die Spiele für den Xbox Game Pass im November 2021 in der Übersicht:

2. November – Minecraft: Java und Bedrock Editions (PC)

2. November – Unpacking (Cloud, Konsole und PC)

4. November – It Takes Two (Cloud, Konsole und PC)

4. November – Kill It with Fire (Cloud, Konsole und PC)

9. November – Football Manager 2022 (PC)

9. November – Football Manager Xbox Edition 2022 (Cloud, Konsole und PC)

9. November – Forza Horizon 5 (Cloud, Konsole und PC)

11. November – Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition (Konsole)

11. November – One Step from Eden (Konsole und PC)

Jetzt verfügbar – Backbone (Cloud)

Jetzt verfügbar – Moonglow Bay (Cloud, Konsole und PC)

Jetzt verfügbar – Project Wingman (Cloud und Konsole)

Updates und DLCs

Jetzt verfügbar – Doom Eternal: Horde Mode and Update 6.66

Jetzt vorbestellen – Forza Horizon 5 Premium Add-Ons Bundle

12. November – Battlefield 2042 Early Access Trial with EA Play

Übrigens gibt es bis zum 31. Januar 2022 eine 30-tägige Probemitgliedschaft für Disney+.

Diese Spiele verlassen den Xbox Game Pass im November 2021: