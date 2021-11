Halo Infinite: Kurzfilm enthüllt, wie der Master Chief sein Schild bekam

Warum hat der Master Chief einen Schild? 343 Industries enthüllt dieses Feature in einem Kurzfilm zu Halo Infinite.

Halo Infinite erscheint am 8. Dezember 2021 für Xbox Series X, Xbox One und Windows 10. - (C) Microsoft, 343 Industries