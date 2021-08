Forza Horizon 5 – Spieler bekommen neuen Gameplay-Trailer

Forza Horizon 5 - (C) Playground Games, Xbox

Den Abschluss des Xbox Gamescom Showcase bildete Forza Horizon 5 von Playground Games, bei dem das Entwicklerteam die neuen Cover-Autos enthüllte.

Dies sind der Mercedes-AMG ONE und der 2021er Ford Bronco Badlands. Aber das ist noch nicht alles, denn auch die ersten 8 Minuten des Titels – in denen Autos vom Himmel geworfen wurden – wurden präsentiert.

Es beginnt auf dem schneebedeckten Vulkan Gran Caldera, als der Spieler einen todesmutigen Sprung in einen Nachbar macht. Dies geht in das Ackerland über, wo der Spieler in einen Staubsturm fährt, der die Sicht mit erschreckendem Realismus verdunkelt. Anschließend geht es mit einem Offroad-Porsche in den Dschungel, bevor es mit dem Mercedes-AMG ONE zum krönenden Abschluss kommt.

Forza Horizon 5 wird am 9. November 2021 für Xbox Serie X/S, Xbox One und PC veröffentlicht. Es ist bereits am ersten Tag Teil des Xbox Game Pass.