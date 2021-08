Xbox Game Pass Ultimate-Benutzer erhalten kostenloses Splitgate-Bundle

Splitgate - © 1047 Games

Der Xbox Game Pass bietet manchmal mehr Vorteile als nur kostenlose Spiele. Diesmal scheint der Bonus einige zusätzliche Inhalte für Splitgate zu sein. Auch wenn sich viele fragen, ob Splitgate ein Konkurrent für Halo Infinite sein könnte, verschenkt Xbox ein kostenloses Bundle. Xbox Game Pass-Mitglieder erhalten damit ein Bundle das mit Waffen-Skins, Bannern und mehr gefüllt ist.

Splitgate ist ein einzigartiger Shooter, der mit Halo verglichen werden kann, aber auch Gameplay-Elemente von Portal kombiniert. Der FPS selbst ist kein Teil der riesigen Bibliothek von Xbox Game Pass, da es sich um ein kostenloses Spiel handelt. Das hat Xbox jedoch nicht davon abgehalten beim XTREME Perks Bundle kostenlose Goodies zu verteilen.

Epische Belohnungen warten

Das XTREME Perks Bundle enthält einen epischen Kampfgewehr-Skin, einen epischen Karabiner-Skin, einen epischen Pistolen-Skin, einen epischen Charakter-Skin und ein episches Banner. Obwohl einige Fans berichten, dass das Banner derzeit möglicherweise fehlerhaft ist. Spieler können das kostenlose Bundle online beanspruchen. Den Angaben zufolge wird das Bundle bis zum 30. November 2021 erhältlich sein. Mit über zwei Monaten Vorlaufzeit bleibt genügend Zeit, um das Bundle in Anspruch zu nehmen.

Splitgate unterstützt Crossplay, was bedeutet, dass die einzigen Spieler, die den Inhalt des XTREME Perks Bundle rocken werden, Xbox Game Pass-Benutzer sind. Dies ist eine schöne Möglichkeit, die Ausrüstung Spielern und Freunden auf anderen Plattformen zu präsentieren. Was andere Skins im Spiel angeht, können Spieler XP gewinnen, indem sie Splitgate spielen und sich jeden Tag einloggen, um Belohnungstropfen freizuschalten.

Alle Splitgate-Inhalte sind exklusiv für Xbox Game Pass-Mitglieder

Da Halo Infinite der massive Herbsttitel für den Xbox Game Pass ist, wird es interessant sein zu sehen, wie Splitgate in nur wenigen Monaten auf Xbox-Konsolen abschneidet. Das nächste Halo-Spiel ist einer der am meisten erwarteten Shooter der letzten Zeit. Im Multiplayer-Bereich ist Splitgate sicherlich von Halo inspiriert. Infinite scheut sich nicht, die Uhr zurückzudrehen, indem es auf Old-School-Halo-Gameplay setzt. Sowohl der Multiplayer von Halo Infinite als auch Splitgate werden kostenlos spielbar sein.

Splitgate befindet sich in der Beta-Phase für PC, PS4 und Xbox One, wobei auch PS5– und Xbox Series X/S-Versionen in Arbeit sind.