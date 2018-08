Trotz eines jährlichen Releases, entweder für Forza Motorsport oder Forza Horizon, sieht Forza Horizon 4 von Playground Games noch immer nach etwas Besonderen aus. Nach der E3 2018 hat der britische Entwickler – welcher angeblich auch an Fable 4 arbeiten soll – in einer Reihe von Streams jede Menge neue Funktionen vorgestellt. Nun gibt es einen Trailer, welcher oben ersichtlich ist, welcher all diese Ankündigungen zusammenfasst.

Der größte Neuzugang an Features sind auf jedem Fall dynamische Jahreszeiten. Damit benötigt man jede Menge verschiedener Autos und Einstellungen um im Rennzirkus sich zu bewähren. Die „geteilte Welterfahrung“ ermöglicht es 72 Spielern auf einem einzigen Server zu zocken. Natürlich kann man auch weiterhin gegen „Avatare“ fahren oder gar ganz offline spielen.

Forza Horizon 4 erscheint am 2. Oktober für Xbox One (X) und Windows 10 im Play-Anywhere-Programm!