Forza Customs für Smartphones veröffentlicht

Die Forza-Reihe ist in den letzten Jahren zu einer der führenden Rennspielserien geworden. Die Entwickler von Turn 10 Studios und Playground Games sind dafür bekannt, immer wieder spektakuläre Action auf die Rennstrecke zu bringen. Überraschenderweise wurde heute bekannt gegeben, dass das neueste Spiel Forza Customs keine echten Rennen beinhaltet. Das neue Handyspiel hilft den Spielern, Autos zu restaurieren und zu bauen. Dies ist jedoch keine Hauptversion der Serie, daher arbeiten weder Turn 10 noch Playground an Forza Customs. Die Entwicklung wurde stattdessen vom Mobile-Studio Hutch Games übernommen.

Fans von Handy-Rennspielen kennen wahrscheinlich Hutch Games von Spielen wie F1 Clash, Top Drives und Rebel Racing. Doch es ist wichtig klarzustellen, dass Foza Customs kein Rennspiel ist. Spieler erhalten unterschiedliche Aufgaben, wie das Entwerfen eines Autos oder das Ändern eines Teils. Um Punkte zu sammeln und die Aufgaben zu vervollständigen, müssen sie Drei-Gewinnt-Rätsel lösen. Derzeit kann man die Kreationen aus dem Spiel nicht in die Hauptserie übernehmen. Vielleicht wird dies in Zukunft möglich sein, aber im Moment ist Forza Customs komplett unabhängig von den beiden Hauptserien.

Forza Customs setzt auf Puzzle-Mechaniken

Es ist zu beachten, dass Forza Customs viele Elemente enthält, die Spieler mit mobilen Spielen verbinden. Customs bietet diverse Möglichkeiten, um Geld für Mikrotransaktionen auszugeben, jedoch scheint es laut früheren Berichten nicht notwendig zu sein, um etwas Wertvolles zu erhalten. Zudem kann Customs ohne Online-Verbindung gespielt werden, was bedeutet, dass es auch unterwegs gespielt werden kann, unabhängig von der Wi-Fi-Situation.

🎨 Turn classics into icons with Forza Customs – out now on the App Store and Google Play! Download Now:

📲 App Store: https://t.co/Hgn4VvGXla 📲 Google Play: https://t.co/f0RYkpulOO pic.twitter.com/8DwWkaenYx — Forza Customs (@forza_customs) November 14, 2023

Nach einer Pause von sechs Jahren hat Turn 10 im letzten Monat endlich den Neustart von Forza Motorsport veröffentlicht. Das Spiel hat sowohl bei Kritikern als auch bei Spielern großen Anklang gefunden. Voraussichtlich wird es noch ein paar Jahre lang unterstützt, bevor das Team den Hype für das nächste Spiel der Serie aufbaut. Theoretisch könnte 2024 das Jahr sein, in dem wir das nächste Spiel der Forza Horizon-Reihe von Playground Games sehen werden; allerdings arbeitet das Studio auch an einem kommenden Reboot von Fable.

Im Sommer hat Playground Games den Fans beim Xbox Games Showcase einen ersten Einblick in das neue Fable gewährt. Somit nähern wir uns wahrscheinlich dem Veröffentlichungsdatum dieses Spiels. Natürlich ist es möglich, dass das Studio gleichzeitig an beiden Spielen arbeitet, aber da Motorsport so neu ist, müssen sich die Fans möglicherweise noch etwas länger gedulden, bis wir etwas über Forza Horizon 6 erfahren. Wie auch immer, FH6 wird höchstwahrscheinlich das nächste Spiel der Hauptserie sein und sollte in naher Zukunft erscheinen.

Forza Customs ist ab sofort für iOS- und Android-Geräte verfügbar.