Fortnite: Victory Royale ganz einfach, mit diesem Glitch

Fortnite war eines der beliebtesten Spiele der letzten Jahre. Aber es hat auch einen fairen Anteil an albernen, spielverändernden und unglücklichen Pannen gesehen, wobei eine letzte Panne den Kampfbus sah, der die Spieler auf der Startinsel zurückließ. Zuletzt wurde ein Fehler festgestellt, der bislang der Extremste sein könnte, da die Spieler jedes Mal mit Leichtigkeit ein Victory Royale gewinnen können.

Einer der Anziehungspunkte des Battle Royale-Genres ist, dass am Ende nur ein Sieger zum Schluß am Platz stehen kann. Fortnite verwendet kreative Werkzeuge wie Bauen, Fahrzeuge, Angeln und mehr. Epic aktualisiert und entwickelt das Spiel auch kontinuierlich, indem es regelmäßig Inhalte hinzufügt. Viele dieser Updates können Probleme verursachen, von unfairen Vorteilen bis hin zu Störungen. Diese Störungen können die Attraktivität fair umkämpfter Siege beeinträchtigen.

Die neue Panne, bei der das Spiel gewonnen wurde, verwendet das neueste Fahrzeug von Fortnite: den Hubschrauber. YouTuber LazerBeam hat ein Video auf seinen Kanal hochgeladen, in dem er mehrere Pannen ausnutzt, die von YouTuber Glitch King herausgefunden wurden. LazorBeam verwendet einen Greifer, einige Fische und einen Hubschrauber, um das einfache Victory Royale zu erzielen.

Fortnite: Victory Royale ganz easy – So fliegt der Hubschrauber höher

In normalen Szenarien kann der Hubschrauber bis zu 280 Meter weit fliegen. Dies ist eine Entfernung, auf die andere Spieler sehen und schießen können. Mit Hilfe des Greifers, der mit dem 7.20-Update zurückgewölbt und dann in dieser Saison zurückgebracht wurde, kann der Hubschrauber jedoch viel höher fliegen. Spieler auf dem Beifahrersitz können auf den Piloten zielen und kontinuierlich auf den Piloten schießen, und der Hubschrauber steigt auf. Es gibt jedoch ein Limit, da LazerBeam und sein Squadmate mehr als 1.000 Meter in der Luft waren und schließlich zu hoch gingen. Wenn man nämlich zu hoch fliegt verlässt man die Karte und stirbt. Wenn Spieler jedoch an einen Sweet Spot gehen, an dem sie von Feinden nicht gesehen werden, können sie leicht einen Victory Royale mitnehmen.

Der Glitch ist kein automatischer Gewinn, immerhin muss man den Sturm einmal überwinden. Aus diesem Grund benötigt man einige Fische, zur schnellen Heilung. Viele Fische heißen auch Erfolg, um zu gewinnen.

Wo finde ich die Hubschrauber?

FortniteInsider.com hat eine schöne Map veröffentlicht, die alle Helicopter Choppa-Standorte hervorhebt:

Fortnite ist für Mobilgeräte, PCs, PS4, Nintendo Switch und Xbox One verfügbar