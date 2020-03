Fortnite: Das bringt euch das neue Update 12.21 – Jetzt erhältlich

Fortnite - (C) Epic Games

Knapp eine Woche nach der Veröffentlichung von Version 12.20 hatte Fortnite einige Ausfallzeiten, um sich auf die Veröffentlichung des 12.21-Updates vorzubereiten. Am frühen Morgen wurde der Battle Royale-Titel einige Stunden lang planmäßig gewartet, als das neue Update zum Spiel hinzugefügt wurde.

Fortnite ist wieder betriebsbereit, aber im Gegensatz zum vorherigen Update wurde nichts heimlich hinzugefügt oder entfernt.

Wie es ihre neue Gewohnheit geworden ist, hat Epic Games keine Patchnotizen für Fortnites neues Update veröffentlicht, sogar das überlässt man schon der Community, diese zu “veröffentlichen”. Selbst der Fan und Data Miner Lucas7Yoshi stimmt zu, dass die einzigen wesentlichen Änderungen die Hinzufügung der Awaken Oro-Herausforderungen sind. Angesichts der geringen Größe und der Tatsache, dass es so bald nach dem größeren 12.20-Update veröffentlicht wurde, soll dieses Update wahrscheinlich nur Probleme beheben, die durch die neuen Funktionen des vorherigen Updates wie Choppa verursacht wurden. Es ist auch möglich, dass sich dieses Update auf die Bildraten-Probleme konzentriert, die in Fortnite seit Version 12.00 aufgetreten sind.

Update führte zu Abstürzen auf Android-Geräten

Epic wird wahrscheinlich in den nächsten Tagen ein weiteres kleines Update für Fortnite veröffentlichen, um die Party Hub-Abstürze auf Android-Geräten zu beheben. Das Unternehmen kennt das Problem, der kurz nach der Veröffentlichung von Version 12.21 veröffentlicht wurde. In dem Tweet versicherte Epic den Fans: “Wir untersuchen dies und werden ein Update bereitstellen, sobald wir weitere Informationen haben.”

Covid19-Quarantäne: Fortnite-Server sind überlastet!

Es ist kein Geheimnis, dass Fortnite-Server in letzter Zeit Schwierigkeiten hatten, und ein Teil davon ist auf gelangweilte Kinder zurückzuführen, die nach etwas suchen, das sie tun können, da die Schulen auf der ganzen Welt geschlossen sind. Eine Zunahme von Fortnite und Call of Duty: Warzone-Spieler haben den Datenverkehr in Italien bereits stark beeinträchtigt, und es wird erwartet, dass dies auch in anderen Ländern der Fall sein wird, in denen Sperrungen und Schulschließungen auftreten.

In Bezug auf Call of Duty behauptet ein Gerücht aus einer glaubwürdigen Quelle, dass der CoD-Titel 2021 in der Serie einige Fortnite-ähnliche Baumechaniken enthalten wird. Diese Informationen stammen von YouTuber TheGamingRevolution, der auch Informationen zum Neustart von Black Ops bereitgestellt hat, der später in diesem Jahr veröffentlicht werden soll.

Fortnite: Das Update 12.21 wurde auf PlayStation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch sowie iOS- und Android-Geräten hinzugefügt.

Quelle: GameSpot