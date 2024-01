Final Fantasy VII Rebirth: Neuer Trailer enthüllt packende Konfrontation mit Sephiroth

Square Enix hat gerade den neuen Trailer für das mit Spannung erwartete Rollenspiel veröffentlicht. Die Kultcharaktere Cloud, Tifa, Aerith und Barret stehen vor ihrem ultimativen Feind Sephiroth in einem epischen Showdown in Final Fantasy VII Rebirth. Der Trailer namens “Zur Wiedergeburt bestimmt” zeigt nicht nur atemberaubende Kämpfe, sondern auch neue Charaktere und Orte.

Final Fantasy VII Rebirth: Showdown mit Sephiroth

Neben spektakulären Szenen aus dem Kampf gegen das Grauen aus der Tiefe und anderen Highlights, gibt es auch Einblicke in die Bedrohung durch Sephiroth. Sieh selbst, wie die Geschichte um Cloud und seine Crew in diesem neuen Kapitel an Fahrt aufnimmt. Neue Charaktere wie der lebhafte Ninja-Agent Yuffie oder der schlagfertige Roboter in Katzenform, Cait Sith, versprechen frischen Wind.

Nach dem Final Fantasy VII Remake begeben sich die Helden aus der dystopischen Stadt Midgar auf eine Reise durch eine lebendige Welt. Verfolge ihre Jagd nach Sephiroth, bei der sie auf neue Verbündete und gefährliche Gegner stoßen. Synchro-Fertigkeiten und umwerfend neu interpretierte Orte warten auf Dich.

Die Fortsetzung eines Erfolgskonzepts

Final Fantasy VII Rebirth wurde bei den Game Awards als “Most Anticipated Game 2024” ausgezeichnet. Die Fortsetzung des gefeierten Projekts Final Fantasy VII Remake verspricht stundenlanges Spielvergnügen mit Nebenquests, Monsterjagden und tiefgründigen Geschichten.

Bereite Dich vor auf ein Abenteuer, das am 29. Februar 2024 beginnt und in dem nichts so ist, wie es scheint. Final Fantasy VII Rebirth erscheint zeitexklusiv, wie sein Vorgänger, für die PlayStation 5 (PS5).