Die diesjährige Gamescom startet mit einem besonderen Event namens „Gamescom Opening Night Live„, das am 19. August auf Geoff Keighley stattfindet. Keighley twitterte kürzlich über einige der Publisher, die Ankündigungen machen werden, einschließlich Square Enix. Der Videospiele-Publisher hat heute bestätigt, welche Titel auf der Messe zu sehen und für die Teilnehmer abspielbar sein werden.

Gleich zu Beginn wird es spielbare Demos für Final Fantasy 7 Remake und Marvels Avengers geben. Über den Inhalt der Final Fantasy 7 Remake-Demo wurden nicht viele Informationen bereitgestellt. In der Demo für Marvels Avengers können die Spieler jeden Helden im A-Day-Vorfall vor der Hauptgeschichte ausprobieren.

Andere spielbare Titel sind Trials of Mana, ein Remake von Seiken Densetsu 3 für Nintendo Switch, PlayStation 4 und PC. Final Fantasy 14 wird auch mit dem größten Fan-Treffen, das jemals in Deutschland stattgefunden hat, am 23. August anwesend sein. Schließlich wird Life is Strange 2: Episode 4 debütieren und das nächste Kapitel der Diaz-Brüder präsentieren, bevor es am 22. August veröffentlicht wird.

Square Enix hat also für uns ein feines Line-Up für die diesjährige Gamescom parat!