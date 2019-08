Auch wenn es noch nicht so weit ist, werden wir wahrscheinlich bis zu seiner Veröffentlichung (und darüber hinaus) Anfang nächsten Jahres in irgendeiner Form oder auf irgendeine Weise über Final Fantasy 7 Remake sprechen.

Kein Wunder, denn das Remake ist eines der am meisten erwarteten Spiele und das Team dahinter verfolgt eine interessante Marketingstrategie, indem es ikonische Bereiche in Form von Konzeptzeichnungen zeigt und wie sie sich von der Seite zum Spiel entwickelt haben. Heute schauen wir uns Midgar 8 an.

Today we're revealing another brand-new piece of concept art, this time of the bustling Sector 8 from #FinalFantasy VII Remake, alongside an in-game screenshot.

Notice the LOVELESS sign atop the theatre on the main road? #FF7R pic.twitter.com/b8ZZVFCvyc

