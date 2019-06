Square Enix und die Entwickler von Crystal Dynamics haben inzwischen deutlich gemacht, dass Marvels Avengers zwar einem Live-Service-Modell nach dem Start folgen wird. Allerdings erwartet uns auch ein sehr starker Einzelspieler-Modus. So soll fast jede In-Game-Aktivität auch solo spielbar sein. Aber wie lang und fleischig wird die Kampagne sein, die Knochen des Einzelspieler-Erlebnisses?

Creative Director Noah Hughes wurde in einem Interview mit Wccftech danach gefragt, und obwohl er nicht preisgab, wie viele Stunden Gameplay wir erwarten können, sagte er, dass wir erraten können, wenn wir Titel von Crystal Dynamics kennen. Die Hauptgeschichte des Einzelspielers macht weniger als die Hälfte des Kampagnen-Inhalts aus. Also werden wir jede Menge Nebenmissionen und Aktivitäten sehen.

„Wir reden nicht über Stunden“, so Hughes. „Aber wir sind entschlossen, eine vollständige Action-Adventure-Kampagne durchzuführen. Auch wenn wir das Spiel über den Start hinaus erweitern, ist die Zeit, die Sie für die Durchführung der Kernkampagne benötigen, wenn Sie in der Vergangenheit Crystal Dynamics-Spiele gespielt haben machte diese oft weniger als die Hälfte des gesamten Inhalts aus.“

„Es wird viele Missionen geben, die optional sind“, fuhr Hughes fort. „Und du kannst sie machen, während du die Kampagne durchmachst. Oder du kannst bis zum Ende warten, um eine Art Restposten zu erzielen und alles zu erledigen. Es gibt viel Inhalt. Und es ist nicht unähnlich zu Spielen, die wir in diesem Sinne in der Vergangenheit gemacht haben. In diesem Spiel haben wir versprochen, dass Sie ohne zusätzliche Kosten zusätzliche und neue Helden und Regionen erhalten, auf die Sie sich besonders freuen können. „