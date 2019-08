Die europäische Spielemesse Gamescom rückt näher und der Eröffnungstag, die „Gamescom Opening Night“, wird am 19. August weltweit per Livestream übertragen. Geoff Keighley, der dieses Event ausrichten wird, hat kürzlich auf Twitter die Bekanntgabe des über fünfzehn Spiele umfassenden Events angekündigt. Die Herausgeber werden an der Eröffnungsveranstaltung teilnehmen, um „neue Inhalte zu veröffentlichen und Ankündigungen zu machen“.

Das bedeutet natürlich nicht, dass alle von ihnen neue Ankündigungen machen werden, aber zumindest können wir davon ausgehen, dass einige von ihnen neue Inhalte für bereits angekündigte Spiele zeigen. Zum Beispiel wurde bestätigt, dass es von Sonys Seite Hideo Kojima dabei sein wird, der einen „exklusiven neuen Look“ für das mit Spannung erwartete Death Stranding herausbringen wird.

Neben Sony werden noch viele andere große Publisher anwesend sein. Dazu gehören beispielsweise 2K Games (wahrscheinlich mit Borderlands 3), Private Division (wahrscheinlich The Outer Worlds oder Ancestors: The Humankind Odyssey), Microsoft (sehr wahrscheinlich Gears 5) und Google mit neuen Informationen zu den kommenden Stadien und ihren Startspielen. Square Enix , Ubisoft, Capcom und viele andere werden auch dabei sein. Schaue dir die Liste in Keighleys Tweet an.

More than 15 game publishers will premiere new content and make announcements during @gamescom Opening Night Live. An exciting show is coming together for Monday, August 19! Hope you get to tune in and watch the stream! pic.twitter.com/THAv4bvZlm

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 6, 2019