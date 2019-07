Square Enix hat einen neuen interessanten Tweet zu Final Fantasy 7 Remake veröffentlicht. Die ursprüngliche Konzeptgrafik für die Section 1 Station wird enthüllt und zeigt die Ästhetik, die das Entwicklerteam anstrebte. Wir sehen dann, wie sich das im Spiel auswirkt, wenn Cloud gegen mehrere Wachen antritt. Schau es dir unten an.

Midgars Hauptdurchquerung erfolgt mit dem Zug. Es ist interessant zu bemerken, dass Final Fantasy 7 Remake Midgar im Vergleich zum Originalspiel erheblich erweitern wird. Tatsächlich wird sich das gesamte erste Spiel der Serie auf Midgar konzentrieren und mit der Flucht davor enden.

Letzte Woche veröffentlichte der Entwickler weitere Konzeptzeichnungen, in denen der Mako Reactor von Midgar und sein Aussehen im Spiel vorgestellt wurden. Bisher sind wir sehr beeindruckt davon, wie gut das Kunstdesign des Teams im tatsächlichen Spiel aussieht. Leider haben wir noch einiges vor uns, bevor wir FF7 Remake spielen. Die Veröffentlichung für PS4 ist für den 3. März 2020 geplant (keine Veröffentlichung auf anderen Plattformen geplant).

Here's a piece of original concept art featuring the Sector 1 Station in #FinalFantasy VII Remake.

Midgar is divided into the slums & the plates that line up above, and you travel between them by train. The station's fairly well guarded too, as Cloud's finding out…! #FF7R pic.twitter.com/wSqjB0rwuN

— FINAL FANTASY VII REMAKE (@finalfantasyvii) July 23, 2019