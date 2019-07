Share on Facebook

Das wirklich lang erwartete Remake von Final Fantay 7, ein PlayStation (one)-Klassiker, wird nicht nur zeitlich exklusiv für die PlayStation 4 erscheinen, sondern wirklich nur für diese Plattform. Square Enix hat sich dazu festgelegt. PS4 only!

Warum die ganze Aufregung? Ein Facebook-Post des Xbox Deutschland-Accounts (via Twitter) zeigte ein Video mit Final Fantasy 7 Remake, das am 3. März 2020 für die Xbox One erscheinen soll. Das war aber nur eine Hoffnung, als sich herausstellte, dass es sich um einen Fehler handelte. Square Enix meldete sich darauf, nachdem der Post von der Seite genommen wurde, und stellte klar:

„Wie bereits angekündigt, wird Final Fantasy 7 Remake am 3. März 2020 für die PlayStation 4 veröffentlicht. Wir haben keine Pläne für andere Plattformen.“

Angesichts der Größe des Spiels und der fraglichen Franchise ist es natürlich eher unwahrscheinlich, dass das Spiel für ein einzelnes System dauerhaft exklusiv ist, es sei denn, Sony ist direkt an dem Spiel beteiligt ist. Allerdings hat uns das noch niemand gesagt.

Es ist auch daran zu erinnern, dass das Spiel in Teilen herauskommen wird, von denen das Unternehmen nicht einmal sicher ist, wie viele es tatsächlich geben wird. Möglicherweise hat Sony die Exklusivrechte für die einzelnen Folgen erworben. Eine Nicht-PlayStation-Version sehen wir erst, wenn alle Teile veröffentlicht und dann in einem großen Paket zusammengefasst sind. Das könnte auch ziemlich lange dauern und ist an dieser Stelle auch nur reine Spekulation.

Die Zeit wird es zeigen, aber wenn man Final Fantasy 7 Remake am 3. März nächsten Jahres möchte, braucht man eine PS4. Daran führt kein Weg vorbei.