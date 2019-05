Auch wenn sich die letzten 4 Jahre optisch einiges getan hat, an der episodischen Veröffentlichung hält Square Enix fest. Das Final Fantasy 7 Remake wird demnach in mehreren Teilen auf den Markt kommen.

Square Enix hat die episodische Natur von Final Fantasy 7 Remake in einem kürzlich veröffentlichten Beitrag auf seiner japanischen Website bekräftigt. Das Unternehmen kündigte zum ersten Mal die episodische Natur von FF7 Remake im Jahr 2015 an. In seiner Pressemitteilung wurde derselbe Grund genannt: Das ursprüngliche Spiel enthielt so viel Inhalt, dass es aufgeteilt werden muss, um in ein modernes Spiel zu passen. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Also bleibt man auch dabei.

Trotz seiner mehrteiligen, episodischen Natur ist Square Enix der Ansicht, dass jeder Teil des Final Fantasy 7 Remake genügend Inhalte für ein vollständiges Spiel enthält. In einem Gespräch mit Kotaku erklärte ein Vertreter von Square Enix:

„Mehrteilig bedeutet, dass mehrere Einträge in der Entwicklung berücksichtigt werden, anstatt mit einem Eintrag abzuschließen. Jeder Eintrag wird eine eigene Geschichte haben. Als Spielerlebnis hat jeder Eintrag ein Inhaltsvolumen, das einem Spiel in voller Größe entspricht.“

Was dies für das Spiel bedeutet, scheint der State of Play-Trailer darauf hinzudeuten, dass sich die erste Episode auf die Stadt „Midgar“ konzentrieren könnte. Der Großteil der ersten Scheibe des Originals fand hier statt. Was danach passierte: Die Helden verliessen die Stadt und erkundeten die weite Welt.

Tatsächlich ist der Großteil der ersten Disc von Final Fantasy 7 ziemlich linear. Daher wird auch die erste Episode des Remakes linear. Klingt doch logisch? Square Enix verspricht, im kommenden Juni (zur E3) weitere Informationen zu veröffentlichen.

FF7 Remake hat derzeit keinen Releasetermin und wird für PS4 erscheinen. Demnach sollten alle Episode bis Ende 2020 erscheinen, nachdem Sony bereits die nächste Konsole, die PS5, bis dahin veröffentlichen wird. Wenn die Analysten recht behalten…