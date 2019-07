Wenn es um Remakes geliebter Serien geht, insbesondere um solche, die mit Spannung erwartet werden, denken die Fans immer über zwei Dinge nach. Das erste ist, was sich ändern wird. Angesichts der Tatsache, dass Final Fantasy 7 Remake aus mehreren Spielen bestehen wird, wird sich höchstwahrscheinlich einiges zum Guten oder Schlechten ändern. Aber die andere Sache ist, wichtige Momente und Bereiche des Originals zu überdenken. Heute bekommen wir einen kleinen Vorgeschmack auf einen Bereich, der höchstwahrscheinlich ein großer Teil der ersten Episode sein wird.

Auf dem offiziellen Twitter-Account des Spiels kann man sich Midgars Sektor 1 mit einigen neuen Konzepten ansehen. Fans werden sich daran erinnern, dass dies ein zentraler Punkt in der Geschichte des Originalspiels ist. Hier entzieht der unheilvolle Mako-Reaktor die Lebensenergie des Planeten. Hier ändert sich auch der Ton des Spiels schnell. Das ist ein kurzer Schuss Nostalgie für euch.

Check out this concept art from #FinalFantasy VII Remake, featuring Midgar's Sector 1.

The planet's Mako energy is extracted by the Mako Reactor (seen in the background) and used to power the city of Midgar. Alongside this is a closer in-game look at the Reactor itself. #FF7R pic.twitter.com/ZMqYlBykxj

— FINAL FANTASY VII REMAKE (@finalfantasyvii) July 16, 2019