Nach mehr als drei Jahren Stille von Square Enix zu Final Fantasy 7 Remake bekamen wir kürzlich einen neuen Gameplay-Trailer präsentiert. Ein neuer erfrischender Blick auf das mit Spannung erwartete Rollenspiel.

Der neueste Trailer, der beim State of Play-Livestream veröffentlicht wurde, zeigte uns einen gewaltigen Fortschritt, nachdem die Entwicklung teilweise ins Stocken geraten ist. Immerhin hat das Square Enix-Team die Entwicklung von einem dritten Entwickler übernommen. Sehr vieles, was wir bereits im Trailer gesehen haben, sollen wir bald auch spielen können. Eine Gameplay-Demo steht kurz vor dem Release.

Kat Bailey, sprach im Podcast von USGamer „Axe of the Blood God“, das Thema von Final Fantasy 7 Remake an (via ResetEra). Interessanterweise erwähnte sie, dass sie jemanden kennt, der eine Demo für das Spiel gespielt hat. Laut der Aussage werden wir die Demo „eher früher als später“ sehen.

Das ist doppelt interessant, denn als Square Enix kürzlich den neuen Trailer des Spiels vorstellte, gaben sie bekannt, dass sie im Juni weitere Updates zu dem Spiel veröffentlichen werden – das ist übrigens der Zeitpunkt, an dem das Unternehmen seine E3-Presseveranstaltung abhalten wird. Es ist also wahrscheinlich, dass wir Final Fantasy 7 Remake bald in Aktion sehen werden. Bestätigung ist es noch keine.

Der Titel erscheint für PlayStation 4 (PRO) und hat noch keinen Releasetermin erhalten. Immerhin wissen wir, dass der Titel in mehreren Episoden veröffentlicht wird.