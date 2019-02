Die Famitsu veröffentlichte die neuesten wöchentlichen Charts, der am meisten erwarteten kommenden Videospiele. Abgesehen von ein paar kleinere Änderungen zur Vorwoche bleibt Final Fantasy 7 Remake klar auf der Nummer 1. Wie auch schon im Vorjahr zu gleichen Zeit!

Kurz vor Release bekommt Devil May Cry 5 doch noch einigen Aufschwung der Fans und konnte sich von Platz 3 auf Platz 2 verbessern, dahinter Animal Crossing fast gleich auf Super Robot Wars T dahinter. Auch Bayonetta 3 und Dead or Alive 6 konnten sich im Ranking verbessern.

Die vollständigen Top 10 kann man unterhalb überprüfen. Die Stimmen wurden von den Famitsu-Lesern zwischen dem 24. und 30. Januar abgegeben.

01. [PS4] Final Fantasy VII Remake – 917 Stimmen

02. [PS4] Devil May Cry 5 – 565 Stimmen

03. [NSW] Animal Crossing – 481 Stimmen

04. [PS4] Super Robot Wars T – 479 Stimmen

05. [PS4] Catherine: Full Body – 406 Stimmen

06. [NSW] Dragon Quest XI S – 371 Stimmen

07. [NSW] Bayonetta 3 – 332 Stimmen

08. [PS4] Dead or Alive 6 – 330 Stimmen

09. [NSW] Shin Megami Tensei V – 326 Stimmen

10. [NSW] Fire Emblem: Three Houses – 304 Stimmen

Quelle: NintendoEverything