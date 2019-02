Die Demo zu Devil May Cry 5 ist ab sofort für PlayStation 4 und Xbox verfügbar und kann heruntergeladen werden. All jene Gamer, die auch die Demo gespielt haben, werden im Hauptspiel mit 30.000 roten Orbs belohnt.

Xbox One-Gamer erhielten bereits eine exklusive Demo-Version im Dezember 2018. Die Demo erschien folgend auf einen Trailer zum Titel bei den Game Awards 2018. Per 7. Februar, also gestern, startete eine weitere zweite Demo zu Devil May Cry 5.

Die zweite Demo unterscheidet sich von der Ersten im wesentlichen um die Ergänung des „Punchline Devil Breaker“ und weitere Optionen zur Anpassung. In der Dezember-Demo erhielt man die Kontrolle über Nero und konnte seine Fertigkeiten, auf der Red Grave City-Ebene, mit Schwertern, Feuerwaffen und dem „Devil Breaker“ unter Beweis stellen.

Devil May Cry 5 erscheint am 8. März 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Obwohl uns eine Meldung Ende Januar etwas verunsicherte, ob die PC-Version wirklich Anfang März erscheint und nicht auf Mai 2019 verschoben wird.