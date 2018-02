Final Fantasy 7 Remake und Kingdom Hearts 3 an der Spitze der japanischen Most Wanted-Charts

Für Käufer die sich vor wenigen Tagen Bayonetta 2 im Bundle mit Teil 1 für die Nintendo Switch geholt haben konnten den Download-Code für Bayonetta 1 nicht einlösen.

Die Cartridge-Version von Bayonetta 2 läuft auf den Nintendo Switch-Konsolen ohne Probleme, jedoch beim Druck der Download-Codes für den ersten Teil hat sich ein Fehler eingeschlichen. Auf Reddit und Twitter berichten mehrere Gamer, das sie ihren Code im eShop nicht einlösen konnten. Zumindet Nintendo of America hat darauf hin schnell reagiert und den Online-Support angeboten.

Included with the purchase of a physical copy of Bayonetta 2 is a download code for Bayonetta 1. A small number of those codes were printed incorrectly. If you are experiencing issues, please visit https://t.co/ZV39F24b8m. We apologize for the inconvenience.

