Final Fantasy 16: Map-Struktur hat viel mit FF10 und FF12 gemeinsam

Nachdem Spieler neue Orte auf der Map in Final Fantasy 16 freigeschaltet haben, können sie diese zu jeder Zeit besuchen.

Obwohl Final Fantasy 16 von Square Enix kein Open-World-Spiel ist, ist es dennoch ein ziemlich umfangreiches Spiel. Der Protagonist Clive Rosfield erkundet in diesem Action-Rollenspiel mehrere Regionen mit einzigartigen Haupt- und Nebenquests, wie in der PAX East 2023-Präsentation zu sehen war. Die Map-Struktur von Final Fantasy 16 ähnelt der von Final Fantasy 10 und Final Fantasy 12, wie Produzent Naoki Yoshida in einem Interview enthüllt hat.

In der Titelgeschichte des PLAY-Magazins für das kommende PS5-Spiel via Reddit) enthüllte Produzent Naoki Yoshida, dass die Struktur ähnlich wie bei Final Fantasy 10 und Final Fantasy 12 ist.

Final Fantasy 16: Infos zur Map-Struktur

Als er über die Weltkarte (Map) sprach, bemerkte Yoshida: “You have the areas that you can travel to, and you select that area and then jump to it seamlessly. And then you follow the main quest there, and then, once you finish that, you’ll go back to this hub area […] called The Hideaway.”

Die Weltkarte zeigt die Gebiete, in die man reisen kann, und man kann nahtlos dorthin springen, um die Hauptquests zu erledigen. Wenn man damit fertig ist, kehrt man zurück zu einem zentralen Bereich namens The Hideaway.

Was erwartet Spieler bei “The Hideaway”?

Hier gibt es Verkäufer, einen Schmied, Jäger und einen Arete-Stein, der es ermöglicht, sich zu einem Übungsplatz namens “Halle der Tugend” zu teleportieren. Es gibt auch einen Arcade-Modus und Stage Replay, um vergangene Levels erneut zu besuchen und einen Highscore zu erzielen.

Wenn man Orte freigeschaltet hat, kann man sie jederzeit besuchen und erkunden. An einigen Orten gibt es neue Nebenquests, die man starten kann.

Wie viel Spielzeit bietet Final Fantasy 16?

Das Spiel dauert etwa 35 bis 40 Stunden, aber das Verfolgen optionaler Nebenmissionen kann diese auf ungefähr 70 Stunden erhöhen. Fans können sich auf ein unterhaltsames und langes Spielerlebnis freuen.

Final Fantasy 16 wird am 22. Juni für PlayStation 5 (PS5) erscheinen. Weitere Details zum Action-Rollenspiel versprach der Entwickler für die nächsten Monate, nachdem der Titel bereits Gold-Status erreicht hat. In einem anderen Interview sprach Yoshida über den PC-Release-Termin von Final Fantasy 16, der definitiv nicht mehr 2023 sein wird.