Final Fantasy 16 erreicht Gold Status

Square Enix verkündete über Twitter, dass die Entwicklung von Final Fantasy 16 abgeschlossen ist.

Final Fantasy 16 Fakten

Final Fantasy 16 wird sich nicht verzögern. Wer also schon sehnsüchtig auf die Veröffentlichung des JRPGs im Juni wartet, kann aufhören sich über mögliche Verschiebungen zu sorgen. Das Entwicklerteam hat schon seit einiger Zeit verkündet, dass sich das Spiel in der Endphase der Produktion befindet und es scheint, dass es nun die Ziellinie erreicht hat.

Vor kurzem hat Square Enix auf Twitter bekannt gegeben, dass Final Fantasy 16 den Goldstatus erreicht hat. Das bedeutet, dass die Hauptentwicklung abgeschlossen ist und die Master-Kopie nun verschickt und auf Discs gedruckt werden kann. Das Entwicklerteam wird in den kommenden Wochen wahrscheinlich weiter am Spiel arbeiten, um es zu verbessern, aber all das wird in Form von Pre-Launch- oder Day-One-Patches kommen.

Kürzlich zeigte Square Enix einen neuen Trailer zu Final Fantasy 16, der die Welt und das Erkundungs-Gameplay vorstellt. In einem längeren Panel auf der PAX East gab es außerdem weiteres Gameplay-Material zu sehen, darunter Kämpfe und vieles mehr.

Final Fantasy XVI has gone gold. From the entire team, including Torgal, we hope you’re looking forward to #FF16‘s launch on June 22nd 🐺 pic.twitter.com/Vrtd3cMNW5 — FINAL FANTASY XVI (@finalfantasyxvi) March 31, 2023

Final Fantasy 16 soll am 22. Juni für die PS5 erscheinen. Eine Demo wird etwa ein paar Wochen vor der Veröffentlichung kommen und die Spieler werden in der Lage sein, ihre Speicherdaten in das vollständige Spiel zu übertragen. Square Enix will auch eine PC-Version des Spiels herausbringen, aber wie Erfahrungen zeigen wird das noch etwas mehr Zeit benötigen. Doch sicherlich freuen sich schon Fans der Reihe endlich ein neues Abenteuer erleben zu können und die aktuelle Altersfreigabe von 18 Jahren macht neugierig, was uns wohl erwarten wird.