FIFA 21 dominiert die PlayStation Download Charts

FIFA 21: Die Next-Gen-Version für PS5 und Xbox Series X/S startet am 4. Dezember 2020. (C) EA Sports

Der PlayStation Blog hat die Zahlen veröffentlicht zu den online Käufen im PS Store. Die Liste ist natürlich gespickt mit großen Namen. Von Titeln wie Call of Duty, welche sich seit Jahrzehnten in Charts halten, bis hin zu Neuerscheinungen wie Hitman 3 oder Dirt 5. Während sich US/Canada und die EU Chatrs leicht unterscheiden, haben beide Listen eine Sache gemeinsam. FIFA 21 ist an der Spitze der PlayStation Download Charts.

FIFA 21 der Nummer 1 PlayStation Download im Februar

König Fußball regiert nicht nur auf den Fernsehern die Welt. Auf den Videospiel Konsolen ist der EA Sports Klassiker nicht weg zu denken. FIFA hat eine der größten und stärksten Communitys der Welt. Entsprechend groß ist der jährliche Ansturm auf das neueste Game der Serie, die mittlerweile jedes Jahr aktualisiert wird. Neue Lizenzen, Spieler Transfers aber auch kleinere Gameplay Veränderungen. Letzteres nicht immer zur Freude der Spieler.

Die Download Zahlen im PlayStation Store für Februar setzen FIFA 21 klar auf Platz 1. Sowohl auf dem amerikanisch kanadischen Markt, als auch dem europäischen, setzt sich FIFA 21 gegen Call of Duty: Black Ops Cold War durch. Es lässt aber auch große Titel wie Assassin’s Creed: Valhalla, Hitman 3 oder auch PS5 Exklusivgames wie das Demon’s Souls Remake hinter sich.

Während sich in den US/Canada Charts gleich drei Sportspiele in den Top 5 finden, da dort NBA 2K21 und Madden NFL 21 ebenso stark auf dem Markt präsent sind, ist in Europa FIFA 21 das einzige Sport-Game dass in den Top 5 der Download Charts der PlayStation zu finden ist.