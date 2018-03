Die Media Create Verkaufszahlen aus Japan für den Zeitraum von 19. bis 25. März sind mehr als erfreulich für den japanischen Videospiele-Konzern Nintendo.

Unter den 20 meistverkauften Games in dieser Woche stammen 9 von der Nintendo Switch, 7 von der PlayStation 4 und jeweils 2 von den Handhelds 3DS und PlayStation Vita. Aber alles schön der Reihe nach.

Auf Platz 1 schaffte es, trotz großen Verlusten (-63%) gegenüber der Vorwoche, Kirby Star Allies. Dahinter gleich drei Neueinsteiger: Platz 2. Valkyria Chonicles 4 (Sega, PlayStation 4), Platz 3. Ni no Kuni II (Level 5, PlayStation 4) und Platz 4. Detective Pikachu (Pokemon Co., Nintendo 3DS). Auf Platz 5. Splatoon 2 (Switch) gefolgt von der „Definitive Edition“ von Hyrule Warriors (Switch) auf Platz 6.

Kauftipp:

Hyrule Warriors Definitive Edition - [Nintendo Switch] bei Amazon.de für EUR 59,99 bestellen

Nintendo verkauft auch die meiste Hardware

In puncto Hardwareverkäufen hat auch Nintendo weiter die Nase weit vorne. So verkaufte sich in dieser Erhebungswoche die Switch 50.412 Mal. Dahinter die PlayStation 4 (23.866, davon 8.398 Mal PRO), der 3DS 11.203 Mal (in allen Varianten), die PlayStation Vita mit 3.627 Stück und abgeschlagen die Xbox One mit 182 Stück, wobei 80 davon eine Xbox One X waren.

Kauftipp:

Nintendo Switch Konsole Neon-Rot/Neon-Blau bei Amazon.de für EUR 295,61 bestellen