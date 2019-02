Wenn in einer Woche keine größeren Game-Releases anstehen, dann dürfte sich wohl FIFA und Red Dead Redemption 2 an der Spitze ablösen. Früher war das noch GTA 5, welches sich jedoch auch in den TOP 10 der Briten befindet!

Irgendwie ist es schon ein wenig eintönig. Entweder schafft es die Fußball-Simulation FIFA (in ihrer jährigen Ausgabe) oder ein Rockstar-Titel an die Spitze der britischen Charts, wenn nicht gerade ein Blockbuster auf den Markt kommt. Heuer ist es übrigens erst das erste Mal, das Red Dead Redemption 2 die Spitze erklimmt. Es wird aber sicherlich nicht das letzte Mal gewesen sein. Ein Minus von 87% zur Launch-Woche muss Kingdom Hearts 3 hinnehmen, genauso Resident Evil 2 (Remake) ein sattes Minus von 67% zur Vorwoche.

Hier die TOP 10, welche von GamesIndustry.biz veröffentlicht wurden: