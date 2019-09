Elden Ring: Hat es ein Releasedatum bekommen?

Elden Ring - (C) Bandai Namco

Das Releasedatum von Elden Rings wurde möglicherweise von einem Online-Händler bekannt gegeben.

Das nächste FromSoftware-Spiel ist laut Hidetaka Miyazaki, dem Präsidenten des Studios, eine mit Spannung erwartete und sehr mysteriöse „natürliche Evolution der dunklen Seelen“. Ein bedrohlicher, aber kryptischer Filmtrailer war die einzige Information, die wir bisher über das Spiel haben. Mit nur wenigen Details und null Screenshots oder Spielabläufen im Spiel kann man davon ausgehen, dass das Erscheinungsdatum von Elden Ring noch weit entfernt ist. Ein kürzlich veröffentlichter Eintrag bei Target zeigt jedoch, dass man wahrscheinlich nicht viele Jahre warten muss, um dieses Spiel in die Hände zu bekommen.

Laut Target (via ComicBook) ist der Veröffentlichungstermin für Elden Ring der 30. Juni 2020 mit dem Hinweis, dass das Spiel an diesem Tag „oder kurz danach“ ausgeliefert wird. Dies könnte ein Platzhalterdatum sein, wie viele von ihnen es sind, aber es könnte auch ein Indikator für einen allgemeinen Zeitrahmen für das Zieldatum des Spiels sein. Der 30. Juni 2020 ist ein Dienstag, an dem die meisten Spiele herauskommen, aber es ist auch der Mittelpunkt des Jahres, was bedeutet, dass es sich um das erste Halbjahr handeln könnte. Zumindest haben wir ein ersten Datum!

Viele Indizien, aber noch ist nichts fixiert

Der Juni ist nicht der beste Monat für Neuerscheinungen, aber es ist nicht ungewöhnlich, dass in diesem Zeitraum ein potenzieller Hit veröffentlicht wird. Bandai Namco könnte sich absichtlich für einen ruhigeren Zeitraum entscheiden, um mehr Aufmerksamkeit auf den Titel zu lenken, und gleichzeitig den hitzigen Wettbewerb vermeiden, der normalerweise von September bis Dezember andauert. Wir müssen auf die offizielle Bestätigung von Bandai Namco warten, dass diese Auflistung tatsächlich korrekt ist. Bis dahin ist es als Gerücht einzustufen. Für den Kontext kamen Dark Souls 2, Dark Souls 3, Bloodborne und Sekiro alle in den ersten Hälften ihrer jeweiligen Jahre heraus. Zumindest ein Indiz für die Richtigkeit. Dennoch, ein Gerücht!

Elden Ring ist in der Entwicklung für PC, PS4 und Xbox One in einer Zusammenarbeit zwischen FromSoftware und George R. R. Martin, dem berühmten Schriftsteller, der für seine Fantasy-Romanreihe A Song of Ice and Fire bekannt ist. Die Serie wurde von HBO in die beliebte Fernsehsendung Game of Thrones adaptiert.