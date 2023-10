EA Sports FC 24 wird von den Fans nicht gut aufgenommen

Die Frustration innerhalb der Community bei fehlender Innovation ist durchaus verständlich.

EA Sports FC 24 erfährt nach seiner Veröffentlichung am 29. September in der Community weitgehend negative Kritik. Viele Spieler äußern ihren Unmut über das Spiel, indem sie auf Plattformen wie Steam extrem niedrige Bewertungen abgeben. EA Sports FC 24 stellt eine Art von Rebranding-Version der Fußballspiele von EA Sports dar, und die Fans hofften auf neue Inhalte. Für einen Großteil der Nutzer scheint die Namensänderung jedoch die einzige Innovation zu sein.

Ansonsten bietet der Titel alle Gameplay-Funktionen, Modi und Mechaniken, die bereits in den vorherigen Spielen vorhanden waren. Es wurden nützliche Verbesserungen der Lebensqualität und eine Einbindung weiblicher Spieler in den Multiplayer-Modus von FIFA 23 vorgenommen. Jedoch scheint dies für die Spieler bei diesem Vollpreis-Titel unzureichend zu sein.

EA Sports FC 24 kommt in der Community gar nicht gut an

EA Sports FC 24 hat auf Metacritic eine Nutzerbewertung von lediglich 2,7 erhalten, was deutlich unter der Kritikerwertung von 76 für die PS5-Version liegt. Die Verfasser haben eine Vielzahl von Problemen herausgestellt, bei denen der Mangel an Unterschieden zwischen EA Sports FC 24 und früheren Spielen eine der größten Quellen für Beschwerden darstellt. Einige Spieler berichteten von technischen Fehlern im Spiel, während einige Nutzer Probleme mit der KI, dem unrealistischen Gameplay, der Physik und anderen Aspekten haben.

Das Game erhielt auf Steam eine Gesamtbewertung von “Gemischt” aus über 3.000 Bewertungen. Davon waren 54 % der Nutzerbewertungen positiv. Einige Steam-Benutzer berichteten von verschiedenen Bugs, mit denen das Spiel zu kämpfen hat, und einige Spieler erwähnten Optimierungsprobleme. Viele Spieler wiesen ebenfalls darauf hin, dass EA Sports FC 24 trotz der Namensänderung dasselbe Spiel wie FIFA 23 ist. Einige Fans bereuen ihre Entscheidung, das Spiel gekauft zu haben.

Auch FIFA 23 mangelte es an Innovationen

Bereits Versionen der FIFA-Reihe wurden in der Vergangenheit von den Kritikern verrissen. So erreichte beispielsweise FIFA 23 auf Metacritic eine Bewertung von nur 2,5. Es sieht also so aus, als würde sich der Trend der schlechten Kritiken mit der Veröffentlichung von EA Sports FC 24 fortsetzen.

Das Spiel ist für den Computer, die Playstation 4/5, die Xbox Series X/S, die Xbox One und die Nintendo Switch erhältlich.