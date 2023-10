Fehlstart für EA SPORTS FC? In Großbritannien verkaufte sich das neue Spiel um 30% weniger als noch FIFA 23. Das sind die Gründe!

Fakt ist: Die physischen Verkaufszahlen von EA Sports FC 24 waren im Vergleich zu FIFA 23 um 30 Prozent niedriger. Liegt es nur an der Namensänderung?

Seit fast 30 Jahren warten Fußball-Fans weltweit auf das “neue FIFA”. Nur dieses Jahr gab es kein neues FIFA, sondern EA SPORTS FC 24. Nach einem Streit mit der FIFA hat EA Sports schlichtweg die Neuauflage in “FC 24” umbenannt. Damit sollten umfangreiche Änderungen kommen. Abgesehen von den Änderungen am Ultimate Team wie “Evolutions” hat sich jedoch nicht viel getan. Viele Fans fanden die Neuerungen “zu wenig”. Mein Testbericht steht noch aus, aber ohne große “Spoiler” vorzuwerfen: Ja, viel Neues gibt es nicht zu erleben. Und die Fußballinsel Großbritannien zeigt EA Sports FC 24 die “gelbe Karte”, indem die virtuellen Fußballfans weniger Kopien kauften. Zumindest am Papier.

EA Sports FC 24: So erfolgreich war das Spiel in UK zu Release

Wie VGC.com meldet, gingen die Verkäufe der “Fußballneuauflage EA Sports FC 24” zwar um 30 Prozent gegenüber FIFA 23 zurück, dennoch handelt es sich beim Sportspiel um den zweitgrößten Start des Jahres in Großbritannien. – Das nächste Call of Duty steht noch aus. Laut Chris Dring, Leiter von , gelang es dem ersten Teil der neu umbenannten Fußballserie die physischen Verkaufszahlen von Hogwarts Legacy (PS5, Xbox Series X/S) vom Februar zu schlagen. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo Switch) konnte man nicht vom Thron stoßen!

Ist die Namensänderung schuld daran? Immerhin gab es einige Auswirkungen! Die Nintendo Switch-Version war zum Beispiel viel stärker, als die Jahre zuvor.

Das lag sicherlich daran, dass EA Sports auf die Frostbite-Engine umgestellt hat und es sich bei der Switch-Version um keine Legacy-Edition mehr handelt. Nun steht Spielern auf der Nintendo-Konsole ein vollwertiges Spiel zur Verfügung. Nicht nur ein Update.

In terms of physical versions… UK launch sales of EA Sports FC on Switch are up (slightly) compared to the launch of FIFA 23. It’s the only platform that has posted a sales improvement year-on-year. I wonder why? (I know why) — Christopher Dring (@Chris_Dring) October 1, 2023

FIFA 24 hätte sich besser verkauft

Mittlerweile sind Millionen Spieler auf PS5 und Xbox Series X/S angekommen. Immerhin verkauften Sony und Microsoft bisher mehr als 50 Millionen Next-Gen-Konsolen gemeinsam. Da werden doch auch einige Fußball-Fans darunter sein? Nun, die PS5- und die Xbox Series X/S-Version haben “physisch” nicht mehr so performt, wie früher. Vielleicht haben einfach viele Spieler den digitalen Kauf vorgezogen, den FIFA 23 im Spiel massiv beworben hatte. Bisher gibt es hierzu (noch kein) Zahlenmaterial.

Sehr wahrscheinlich werden Ultimate-Fans weiterhin ihre Freude mit EA Sports FC 24 haben, genauso als ob es “FIFA 24” gewesen wäre.

EA Sports FC 24 ist jetzt für Windows PC, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PS4 und Xbox One verfügbar.