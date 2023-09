EA Sports FC 24: “Early Access” enthüllt interessante Gameplay-Verbesserungen

Nicht alles was sich verändert hat EA Sports auch im Vorfeld für "EA Sports FC 24" enthüllt. Hardcore-Fans wissen es bereits.

Vom "Dreiecksspiel" reden nicht nur Fußball-Trainer, sondern auch EA. - (C) Electronic Arts

Seit gestern Mitternacht kann man EA Sports FC 24 spielen, wenn man es vorbestellt hat. Viele Spieler haben bereits einen Vorgeschmack bekommen, da die Early Access-Version den Titel eine Woche früher spielen lässt. Und es gibt unerwartete Gameplay-Verbesserungen, die EA Sports nicht offiziell angekündigt hatte. Vor allem die roten Karten im Spiel.

EA Sports FC 24 ist gegenüber FIFA 23 kein neues Spiel. Wer diese Erwartungshaltung an die jährliche Fußballsimulation von EA Sports hatte, wird wohl enttäuscht sein. Doch es gibt eine bemerkenswerte Änderung, wenn es um rote Karten geht. Bisher waren die Animationen und Sequenzen für rote Karten in der FIFA-Serie relativ statisch geblieben. Dies hat sich nun geändert. Die wohl größte Veränderung in EA Sports FC 24 betrifft die Art und Weise, wie rote Karten inszeniert werden.

Wenn du das Spiel schon gespielt hast oder dir Videos davon angesehen hast, wirst du feststellen, dass rote Karten nun aus der Perspektive des Schiedsrichters gezeigt werden. Dies verleiht dem Spiel mehr Emotion und Tauchgefühl.

EA Sports FC 24 Gameplay: VAR fehlt noch immer!

Neben dieser Gameplay-Änderung gibt es jedoch keine signifikanten Regeländerungen, und der VAR (Video Assistant Referee) fehlt immer noch im Spiel. Das Hauptaugenmerk liegt also auf der visuellen Präsentation der roten Karten, die eine willkommene Abwechslung für langjährige FIFA-Fans darstellen könnte.

Die offizielle Veröffentlichung von EA Sports FC 24 steht kurz bevor, und am 29. September 2023 wird das Spiel für Nintendo Switch, Windows PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S erhältlich sein. Egal, ob du dich für die Early Access-Version entscheidest oder auf die offizielle Veröffentlichung wartest, EA Sports FC 24 verspricht, ein weiteres aufregendes Kapitel in der Welt des Fußballsimulators zu werden.