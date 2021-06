EA Motive – Gerüchten zu Folge soll Dead Space ein Comeback feiern

Dead Space (C) EA

Während der diesjährigen E3 wurden uns während der EA Play keine Neuigkeiten rund um den Videospiel-Riesen präsentiert. Nicht weil sie nichts zu zeigen hatten, sondern weil sie dieses Jahr ihr Showcase insgesamt einen Monat nach hinten verlegten. Neben der langersehnten Ankündigung von Battlefield 2042 war keines der bekannten EA-Titel präsent.

Die EA Play rückt mit dem 22. Juli 2021 immer näher und Gerüchte sickern zunehmend ans Tageslicht. Am vergangenen Wochenende wurde vom Journalisten Jeff Grubb erstmals die Behauptung aufgestellt, dass ein neues Projekt von EA Motives in Arbeit ist. Hierbei handelt es sich auch nicht um ein komplett neue IP, denn das Projekt soll von einem bereits bestehendem Franchise kommen. Im vergangenen Jahr wurde mit Star Wars: Squadron das letzte Spiel veröffentlicht, an dem EA Motives offiziell arbeitet.

Ohne das Visceral-Studio?

Es handelt sich hierbei noch immer um ein Gerücht, dennoch lassen zahlreiche Quellen verlauten, dass es sich dabei um die Überarbeitung des Dead Space-Franchise handelt. Mit Dead Space wurde erstmals im Oktober 2008 ein Franchise ins Leben gerufen, welches noch immer viele fasziniert. Dead Space 3 war der letzte Ableger der Reihe, welcher im Februar 2013 veröffentlicht wurde.

Nachdem das Studio hinter den Dead Space-Machern Visceral geschlossen wurde, haben viele Entwickler ihren Platz in anderen Studios gefunden. Einige Entwickler haben ganze zwei Jahre an dem Star Wars Überfall-Titel RagTag getüftelt, bist hier die Pforten wieder schließen mussten.

Konkurrent von den ehemaligen Entwicklern des Franchise

Manch andere Dead Space-Entwickler gründeten ein eigenes Entwicklerstudio, in Kooperation mit PUBG und nannten es Striking Distance Studios. Nach der Gründung kündigte das Studio auch ihr ersten Sci-Fi-Horror-Titel The Callisto Protocol an. Hierbei könnten die Entwickler an einem Titel arbeiten, der ein würdiger Dead Space-Konkurrent werden könnte. The Callisto Protocol befindet sich derzeit in Entwicklung für PC via Steam, Playstation 5 und Xbox Series.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Blogpost von EA Motives Oktober 2020

In dem Blogpost erläutert der General-Manager Patrick Klaus wofür das Studio steht und welche Aufgabe sie sich selbst gegeben haben.