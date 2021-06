Dying Light 2: Zweites Streaming-Event findet am 1. Juli statt

Dying Light 2 - (C) Techland

Wann gibt es eigentlich mehr Infos zu Dying Light 2? Nun ja, lange warten muss man nicht. Bereits am 1. Juli 2021 um 21:00 Uhr deutscher Zeit wird das zweite Streaming-Event zu Dying Light 2 ausgestrahlt.

Please enable JavaScript

Das Event mit den Namen „Dying 2 Know: Episode 2“ wurde uns per Postkarte angekündigt. Ja, so etwas fällt eben auf. Auf der Vorderseite steht neben den Titel „Are you dying 2 know more?“. Auf der Rückseite ist mit einem Spiegeleffekt eingestanzt das Datum der zweiten Streaming-Episode zu lesen.

Am 1. Juli 2021 um 21:00 Uhr deutscher Zeit findet das Event auf Twitch.com/Techland statt.

Was genau wir dabei sehen werden ist nicht klar, denn mehr als diese ominöse schwarze Postkarte haben wir auch nicht an Informationen bekommen. Möglicherweise sehen wir einiges zu den bisher geheim gehaltenen Features des Action-Spiels.

Fotos: DailyGame

Was wir bisher über Dying Light 2 wissen

Neben Release-Datum am 7. Dezember 2021 kennen wir noch weitere interessante Details zum Titel von Techland, die bereits bestätigt wurden. So wird es ein kostenloses Upgrade für PS4- und Xbox One-Spieler für die PS5- bzw. Xbox Series X/S-Version des Spiels geben.

Was man nicht bekommt sind rekrutierbare NPCs im Spiel, dass wurde bereits ausgeschlossen.