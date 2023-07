Nachdem die Steam-Veröffentlichung des Dolphin Emulators Anfang des Jahres auf unbestimmte Zeit verschoben wurde, hat das Entwicklerteam nun beschlossen, seine Bemühungen aufzugeben, den Emulator offiziell auf die Valve-Plattform zu bringen.

Die Entscheidung kam zustande, nachdem die Rechtsabteilung von Valve Kontakt mit Nintendo aufgenommen hatte, um sich nach der geplanten Veröffentlichung des Dolphin Emulators auf Steam zu erkundigen. In Reaktion darauf forderte ein Anwalt, der Nintendo of America vertritt, Valve auf, die Veröffentlichung von Dolphin im Steam-Store zu verhindern, unter Berufung auf die DMCA (Digital Millennium Copyright Act) – via Kotaku.com.

Ursprünglicher Artikel vom 29. Mai 2023:

Dolphin-Emulator weg: Emulationsexperte enthüllt mögliche Ursache und Nintendo reagiert mit DMCA-Anträgen auf GitHub.

Nintendo ist bekannt dafür, sein “geistiges Eigentum” zu schützen. Viele Spieler konnten es eigentlich kaum erwarten, GameCube- und Wii-Lieblingsspiele auf Steam mit dem Dolphin-Emulator zu genießen. Doch die Vorfreude wird ausgebremst. Nintendo hat die Veröffentlichung des beliebten Emulators auf Steam blockiert. Doch die Kontroverse um diese Blockade nimmt Fahrt auf, da ein Emulationsexperte behauptet, dass Dolphin selbst den Grund dafür lieferte.

Auf der Dolphin-Website gaben die Entwickler in einer kurzen Erklärung bekannt, dass die Veröffentlichung des Emulators auf Steam auf unbestimmte Zeit verschoben wurde.

Was ist passiert? Valve, Betreiber der Steam-Plattform, informierte das Dolphin-Team darüber, dass Nintendo eine Unterlassungserklärung basierend auf dem Digital Millennium Copyright Act (DMCA) gegen die Dolphin-Seite auf Steam eingereicht hat. Als Folge wurde Dolphin von Steam entfernt, bis die Angelegenheit geklärt ist. Das Dolphin-Team prüft derzeit seine Optionen und wird in Kürze eine ausführlichere Antwort geben.

Die Rechtmäßigkeit von Emulatoren ist oft Gegenstand von Diskussionen, wobei einige argumentieren, dass die Emulatoren selbst legal sind, während die Verwendung von ROM-Images, die urheberrechtlich geschützte Daten enthalten, illegal ist. Unter bestimmten Umständen können Emulatoren jedoch als legal angesehen werden, zum Beispiel bei der Verwendung von “Homebrew”-Spielen.

Homebrew-Titel sind Spiele, die von unabhängigen Entwicklern und Hobbyisten entwickelt wurden und nicht von etablierten Videospiele-Entwicklern stammen. Der Begriff “Homebrew” stammt aus der Bierbrauerei und bezieht sich auf das Herstellen von Spielen oder Software in einem inoffiziellen, nicht kommerziellen Kontext. Die Homebrew-Spiele stammen oft von begeisterten Fans oder kleinen Entwicklergruppen, die ihre eigenen Ideen und Kreationen zum Leben erwecken möchten. Egal ob PC, Konsole oder Smartphone, diese Titel findet man auf jeder Plattform.

Im Gegensatz zu kommerziellen Spielen werden Homebrew-Spiele oft kostenlos angeboten. Dabei stellen diese Titel of Remakes oder Hommagen bekannter klassischer Spiele dar, die neue Konzepte und Gameplay-Elemente einführen.

Homebrew-Spiele haben oft einen negativen Beigeschmack, da sie oft in einer rechtlichen Grauzone existieren, da sie das geistige Eigentum von Originalspielen oder die Verwendung proprietärer Systeme und Technologien berühren können. Erst kürzlich stoppte Activision ein Call of Duty-Fanprojekt. Gerade auf Steam lebt diese Community, die sich gegenseitig unterstützt, um Projekte mit anderen Hobbyentwicklern zu teilen.

Warum ist Dolphin nicht mehr auf Steam? Der Twitter-User “LuigiBlood” behauptet, dass Dolphin selbst schuld an der Blockade ist. Er vermutet, dass Dolphin den “Wii Common Key” enthält, einen kryptografischen Schlüssel, den die Wii zur Entschlüsselung von Spielen verwendet.

Quoting the DMCA: "the Dolphin emulator operates by incorporating these cryptographic keys without Nintendo’s authorization and decrypting the ROMs at or immediately before runtime."

…this is objectively true. I just checked, the Wii Common Key is in the emulator source code.

— Yakumono (@LuigiBlood) May 27, 2023