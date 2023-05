Call of Duty: Das “bessere” Projekt von Activision eingestampft!

Das SM2-Projekt für Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009) wird eingestellt, nachdem die Fan-Entwickler eine Unterlassung erhalten haben.

Karten-Klassiker aus Call of Duty: Modern Warfare 2 - Rust - (C) Activision

Ein von einer kleinen Gruppe von Entwicklern erstellter Fan-Mod für Modern Warfare 2 (2009) wurde eingestellt, nachdem Activision eine Unterlassungserklärung ausgeschickt hatte.

Worum geht es? Das Call of Duty SM2-Projekt, das mit großer Spannung erwartet wurde und kostenlos veröffentlicht werden sollte, musste aufgrund rechtlicher Schritte seitens Activision eingestellt werden. Die Entwickler hatten über ein Jahr an diesem Projekt gearbeitet und sich sogar dazu entschlossen, von der ursprünglichen Modern Warfare 2-Engine (IW4) auf die Modern Warfare Remastered-Engine (H1) umzusteigen, um technische Vorteile zu nutzen.

Call of Duty-Fanprojekt seitens Activision gestoppt

Das SM2Game-Team veröffentlichte die traurige Nachricht auf Twitter und teilte mit, dass dieses Projekt niemals das Licht der Welt erblicken wird. Es ist unklar, ob die Unterlassungsverfügung nur für die Nutzung der H1-Engine gilt oder ob Activision generell die Nutzung seiner Franchise in Fan-Projekten einschränkt. Für die Entwickler ist es ein enttäuschendes Ende für ein Projekt, das bisher vielversprechend aussah.

Today, a team member received a Cease & Desist letter on behalf of Activision Publishing in relation to the sm² project. We are complying with this order and shutting down all operations permanently. Thank you all for your support over the past 2 years. — sm² (@sm2game) May 17, 2023

Ursprüngliches Modern Warfare 2 (2009) brachte viele Shooter-Fans zum Franchise

Call of Duty: Modern Warfare 2 (Release 2009 für PS4, Xbox One, PS3, Xbox 360 und PC) für war ein beliebtes Spiel, das für seine weitläufigen Karten wie The Quarry oder das 1v1-Duell auf Rust mit Freunden bekannt war. Es gab im Modern Warfare-Universum auch einen “Unfall”, der zur Map “Shipment” führte.

Viele Fans waren gespannt auf die SM2-Mod für dieses Spiel, und die Entwickler hatten eine beeindruckende Anhängerschaft auf YouTube mit über 59.000 Followern und Videos, die regelmäßig mehr als 100.000 Aufrufe erzielten. Ihre Hingabe zum Detail und ihre offensichtliche Liebe zum Spiel waren beeindruckend.

Was war der Auslöser für die Unterlassungserklärung? Derzeit kann man darüber nur spekulieren. Die geplante Fusion von Activision und Blizzard mit Microsoft wurde in Großbritannien blockiert, die Europäische Kommission gab das okay. Activision dürfte strengere Kontrollen über von Fans erstellte Mods haben, als beispielweise Valve (u.a. Counter-Strike, Half-Life, Portal).

Fan-Mods: Gehasst und geliebt

Manche Publisher hassen Fan-Mods. Andere lieben es. Die Debatte über Fan-Mods ist kontrovers. Einige argumentieren, dass Fan-Mods eine Art Huldigung an ein geliebtes Spiel darstellen und den Entwicklern zusätzliche Aufmerksamkeit und kostenlose Werbung bringen können. Andererseits gibt es die Auffassung, dass Spieleentwickler hart für ihre Unternehmen arbeiten und dass von Fans erstellte Mods eine strengere Kontrolle haben sollten, um geistiges Eigentum und die Qualität der Spielerfahrung zu schützen.

Unabhängig ob man bisher vom SM2-Projekt für Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009) gehört hat oder nicht: Fan-Mods können eine Möglichkeit sein, die Begeisterung für ein Spiel zu fördern und neue kreative Ideen in die Community einzubringen. Gleichzeitig müssen jedoch die Rechte und Interessen der Entwickler respektiert werden. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Kontrolle über Fan-Mods in der Gaming-Branche entwickeln wird und welche Auswirkungen dies auf die kreative Freiheit der Spieler haben wird.

Activision selbst arbeitet derzeit am nächsten Call of Duty, dass in diesem Herbst erscheinen soll. Laut Gerüchten handelt es sich dabei um Modern Warfare 3 (2023).