Solltest du die letzten Tage auf einer einsamen Insel verbracht haben und dir gerade die Augen vor dem Monitor rollen: JA! Diablo 3 erscheint für die Nintendo Switch, dem aber nicht genug.

Die Eternal Collection ist vollgepackt mit sämtlichen DLC’s und Erweiterungen und beinhaltet sogar eine Rüstung aus The Legend of Zelda, genauer gesagt jene von Bösewicht Ganondorf. Da wird doch der Teufel neidisch… Wie Blizzard’s Pete Stilwell gegenüber Eurogamer verraten hat, wird das Game im Handheld-Modus auf der Nintendo Switch in einer nativen Auflösung von 720p gerendert. Wenn das System angedockt ist, also im TV-Modus, dann werden 960p ausgeliefert. Die Framerate, die Stilwel angab, liegt konstant bei 60 Bildern pro Sekunde. Also in beiden verschiedenen Modis – so versprochen!

Diablo 3 @ Switch: Cross-Play mit Xbox One-Gamern?

Cross-Play ist auch etwas, worüber Blizzard gerade grübelt (zumindest mit der Xbox One-Version des Spiels). Zum Start der Nintendo Switch-Version soll es jedoch noch nicht verfügbar sein!

Diablo 3: Eternal Collection für Nintendo Switch startet Ende 2018.

Fleißige DailyGame-Leser wussten davon bereits im März 2018!