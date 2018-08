Erst letzte Woche haben wir davon erfahren, dass neue Diablo-Projekte von Blizzard in Arbeit sind, und es gibt nun endlich wieder auch etwas für eine Nintendo-Konsole!

15 Jahre sind vergangen. So lange hat es gedauert bis Blizzard wieder für eine Nintendo-Konsole ein Game entwickelt. Diablo 3 wird, wie Forbes in einem Post meldet (welcher mittlerweile wieder gelöscht wurde), als „Eternal Collection“ für den Nintendo Switch erscheinen. Noch dieses Jahr!

Mit dabei ist natürlich das Originalspiel, die „Reaper of Souls“-Erweiterung, das „Rise of the Nekromant“-Paket sowie alle bisher erschienenen Updates für Diablo 3. Als Nintendo-Gimmick wird es ein Rüstungsset geben, damit man wie Ganondorf – der Schurke aus The Legend of Zelda – aussehen kann.

Mit der Switch-Version wird auch ein lokaler Multiplayer-Modus angeboten. Dabei können bis zu vier Spieler im kooperativen Modus gegeneinander antreten. Das Game soll zum Vollpreis von rund 60 Euro erhältlich sein und irgendwann im späten 2018 erscheinen.