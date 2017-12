Deutsche Game-Charts für November: Call of Duty WWII stürzt FIFA 18 vom Thron!

Bereits diesen Freitag werden die Test-Server von PlayerUnknown’s Battlegrounds ein großes Update erhalten. Bereits diese Woche, also noch vor Weihnachten, kommen jede Menge neue Features in PUBG hinzu!

Neben den vielen Update-Meldungen gibt es auch eine kuriose Geschichte von Entwickler PUBG Corp (Bluehole). Eigentlich war es die Absicht, den Spielern NICHT zu erlauben, die Karte auszuwählen – genauso wie man die Wetterbedingungen nicht selbst wählen kann. Nach vielen Fan-Rückmeldungen erkannte PUBG Corp jedoch, dass Erangel und Miramar als zwei verschiedene Spielmodi angesehen werden.

Was fix neu in dieser Woche kommt, ist das Replay-System, welches alles in 3D und in einem Kilometer Umkreis aufzeichnet was passiert. Bis zu 20 Replay’s können gespeichert werden und über ein Menü kann man aus jeder Perspektive seinen Erfolg wiedergeben und analysieren. Man kann aber auch die freie Kamera verwenden und über das Schlachtfeld fliegen. Das System ist dabei so schlau um dich auf Scharmützel hinzuweisen und um sie zu beobachten. – Sehr cooles neues Feature!