Destiny 2: The Witch Queen – Neuer Trailer vorgestellt

Bei den diesjährigen The Game Awards hat Bungie einen neuen Trailer für die kommende Destiny 2-Erweiterung The Witch Queen (Die Hexenkönigin) vorgestellt, die am 22. Februar 2022 veröffentlicht wird.

Im neuen Trailer geht es um die verstörende Begegnung eines Hüter-Einsatztrupps mit Savathûn und ihrer lichttragenden Strahlenden Brut.

Den Trailer könnt ihr auf YouTube sehen oder hier bei uns:

Außerdem hat Bungie mehrere Rabatte* für Hüter zur Verfügung gestellt, die zum ersten Mal einen Schritt in die Destiny 2-Welt machen:

Jenseits des Lichts – 50 % Rabatt

Jenseits des Lichts + 1 Saison – 50 % Rabatt

Jenseits des Lichts Deluxe – 40 % Rabatt

Jenseits des Lichts: Legendäre Edition – 60 % Rabatt

Festung der Schatten – 67 % Rabatt

Forsaken-Paket – 60 % Rabatt

* Die endgültige Höhe der Rabatte kann abhängig von der Region und Plattform variieren.

Destiny 2 feiert den 30. Geburtstag von Bungie

Diese Woche startete auch Bungies 30. Jubiläumsfeier. Mit besonderem Destiny 2-Content werden drei Jahrzehnte voller aufregender Spiele, epischer Geschichten und einer fantastischen Community gefeiert.

Alle Hüter haben Zugriff auf die kostenlosen „30 Jahre Bungie“-Inhalte, einschließlich einer neuen kostenlosen 6-Spieler-Aktivität mit Spielersuche, verborgenen Geheimnissen, Prämien und mehr. Außerdem können Spieler das „30 Jahre Bungie“-Paket für Zugriff auf den Exotischen Raketenwerfer „Gjallarhorn“, einen neuen Dungeon, neue Ausrüstung und mehr erwerben.

Das ist nicht alles, worauf Destiny 2-Fans gespannt sein können. In den kommenden Monaten gibt es nämlich das Finale der Saison der Verlorenen, das neue Winter-Event „Der Anbruch“ und die neue Destiny 2-Erweiterung The Witch Queen, die am 22. Februar 2022 beginnt.

Destiny 2 ist für PC, Xbox Series X/S, Xbox One, PS5 und PS4 verfügbar.