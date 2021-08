Destiny 2 – Neue Details zur Hexenkönigin-Erweiterung und neuen Saison

Destiny 2(C) Bungie

Während eines eigenen Live-Streams hat Bungie zahlreiche Inhalte zur Erweiterung “Die Hexenkönigin“, dem anstehenden Jubiläum und der neuen Saison Preisgegeben. Dabei sind sie auf alle wichtigen Themen ins Detail gegangen und waren in der Lage den Release-Termin für die Erweiterung zu enthüllen! Das nächste Kapitel im Destiny 2-Universum soll voraussichtlich am 22. Februar 2022 veröffentlicht werden und die neue Saison dient als Einstieg dazu.

Die Hexenkönigin-Erweiterung

In den letzten Jahren hat sich Savathûn ihr Netz aus Lügen und Intrigen zusammen gesponnen, in dem sie die Gestalt vertrauenswürdiger Verbündeter angenommen hat. Daher erwarten euch neue Gefahren und letztendlich auch die Wahrheit über Savathûn, der Hexenkönigin. Ihr werdet in der Lage sein einen komplett neuen Zielort anzusteuern und die Thronwelt von Savathûn steht euch offen. Hier trefft ihr neue Gegner die ähnlich wie ihr Hüter dieselben Lichtfähigkeiten besitzen.

Waffen-Crafting-Feature ermöglicht euch das Schmieden von Waffen mit Mods, Shadern und fortschrittlichen Stats;

Die Glefe wird als neuer Waffentyp eingefügt und verfügt über Nah- und Fernkampf-Attacken;

Neue Herausforderungen wie zum Beispiel neue 6-Spieler-Aktivitäten oder Raids im Herzen eines versunkenden Pyramidenschiffs;

Ab sofort könnt ihr euch diese Erweiterung in den ausgewählten Shops für 39,99 Euro sichern. Vorbesteller erhalten sofortigen Zugriff auf eine besondere Geist-Hülle, legendäre Abzeichen und Bonus-Gegenstände. Falls ihr euch für die digitale Deluxe-Edition entscheidet, erhaltet ihr auch die Geste “Das Enigma” zusätzlich dazu.

Inhalte der Deluxe-Edition – 79,99 Euro

Destiny 2: Die Hexenkönigin sowie alle Saisonpässe für Jahr 5;

Zugriff auf zwei Dungeons die im laufe des fünften Jahres veröffentlicht werden;

Thronwelt-Geist-Hülle und ein Legendäres Abzeichen;

Geste “Das Enigma”;

Eine Exotische Maschinenpistole mit Katalysator und Ornament;

Den Exotischen Thronwelt-Sparrow.

Darüber hinaus gibt es anlässlich des 30-jährigen Firmenjubiläum noch eine spezielle Edition mit dazu. So wird ein Paket aus der Erweiterung und den”30 Jahre Bungie“-Inhalten geschnürt.

Deluxe-Edition + 30-Jahre-Bungie-Paket – 99,99 Euro

Alle Inhalte der Deluxe-Edition;

Exotischer Raketenwerfer “Gjallarhorn” mit Katalysator und Ornament;

Neue Waffen, basierend auf alten Bungie-Welten;

Dorn-Rüstungsset;

Bungie-Streetwear-Ornamentset;

“Marathon”-inspiriertes Ornamentset;

Einzigartiges Helmornament;

Exotische Sparrows;

Exotisches Schiff;

Während des 30-jährigen Jubiläum stehen allen Destiny 2-Spielern einige kostenlose Aktivitäten zur Verfügung. Wer sich jedoch das Paket holt erhält weitere exklusive Inhalte wie einen neuen Dungeon, Waffen, Rüstungen oder Ornamente dazu. Mit der kostenlosen 6-Spieler-Aktivität, die verschiedene Geheimnisse und Prämien bereithalten, sollen Spieler die Möglichkeit bekommen Teil von Bungies großen Reise zu sein.

Der neue Dungeon erinnert an die alten Höhlen des Kosmodroms, bei dem ihr Relikten nachjagen könnt. Der Raketenwerfer “Gjallarhorn” kehrt zurück und gewehrt euch die Möglichkeit die maximale Feuerkraft freizuschalten. Neben dieser Waffe kehrt auch die Kult-Ausrüstung zurück, wodurch die große Geburtstagsfeier komplett wäre.

Neben der Deluxe-Edition veröffentlicht Bungie auch eine Collector’s-Edition die mit einigen digitalen aber auch physischen Inhalten ausgestattet ist.

Collector’s Edition – ohne Spielcode für 156,- Euro und mit Code 258.99 Euro

Digitale Codes für die Erweiterung “Die Hexenkönigin” und das 30-Jahre-Bungie-Paket;

Ein Kit für übersinnliche Foschungen;

Schar-Geist-Replik;

Ein Verbogenen-Ausweis;

Lore-Heft und weitere Mysterien aus der Thronwelt;

Destiny 2: Saison der Verlorenen

Die neue Saison in Destiny 2 nennt sich “Saison der Verlorenen” und ist besser als Saison 15 bekannt. Dieses Update ist die dritte große Erweiterung im vierten Jahr. Die meisten neuen Saisons erhielten eine vorab Ankündigung, doch bei Saison der Verlorenen möchte Bungie es anders handhaben. Direkt nach dem Livestream waren die Fans in der Lage in die neue Saison einzutauchen und die Welt abermals zu erkunden. Die Saison der Verlorenen startet am 24. August und geht bis zum 22. Februar.

So steht in der neuen Saison die Rückkehr der Königin der Erwachten, Mara Sov, im Hauptfokus. Hierbei kehrt sie in die Träumende Stadt zurück und möchte Kontakt mit Savathûn aufnehmen. Mit der 6-Spieler-Aktivität “Astral-Ausrichtung” haucht ihr der Erwachten-Technologie neues Leben ein. Ihr richtet das Ley-Linien-Netzwerk aus und kartiert einen Pfad um Mara Sovs verlorene Tech-Hexen zu retten. Wenn ihr die Bosse in der Aktivität besiegt, erhaltet ihr einen Parallax-Bogen sowie weitere Ausrüstungsgegenstände.

Bahnt euch auf eurer Aufgabe einen Weg durch das Zersplitterte Reich, in dem ihr jede Woche verlorene Erwachte und ihren Kompass verbessert könnt. Dadurch erhaltet ihr neue Wegfinder-Fähigkeiten die ihr dafür nutzen könnt um die Geheimnisse der Aszendenten-Ebene aufzudecken.

Destiny 2 ist für PC, PlayStation 4 und 5, Stadia sowie Xbox One und Xbox Series X|S verfügbar.