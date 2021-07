Destiny 2: im August kommt etwas Neues

Destiny 2 - ©Bungie

Das Entwicklerstudio Bungie hat einen Livestream des Ego-Shooters und MMOFPS-Titels für den 24. August 2021 angekündigt. Es wird ein Schwall an Informationen zum Update namens The Witch Queen erwartet. Destiny 2 soll nämlich länger existieren als von vielen erwartet.

Was können wir erwarten?

Noch ist wenig bekannt. Mit der Ankündigung auf Twitter gab es nur ein Bild mit dem Text „Survive the Truth.“. Nach mehreren Erweiterungen wird nun auf die nächste Erweiterung namens The Witch Queen, welche sehr umfangreich sein soll, gehofft. Bungie hat schon angekündigt, dass mehr über The Witch Queen im Spätsommer gezeigt wird, was perfekt auf Ende August zutrifft. Das Update The Witch Queen befindet sich momentan in Entwicklung. So ist es zwar sicher zu sagen, dass es sich um Informationen zur Erweiterung handelt, aber unsicher ob man überhaupt etwas vom Gameplay zu sehen bekommt. Hier die offizielle Ankündigung von Twitter:

The Witch Queen

In The Witch Queen wird die Story von Destiny 2 fortgesetzt. Beyond Light hat schon Destiny und die Fortsetzung Destiny 2 miteinander verbunden. Mit The Witch Queen soll mit Charakteren, Stories, Helden und Bösewichten mehr passieren, was in mehrere Fortsetzungen münden soll.

Der Livestream findet also am 24. August 2021 statt. Nicht verpassen!

Mehr zu Destiny

Wie der ehemalige Bungie-Entwickler und Komponist Marty O’Donnell erklärte, wäre die Marke fast an Microsoft gegangen.

Quelle: twitter.com via DestinyTheGame