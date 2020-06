Destiny 2: Beyond Light wird am 22. 9. für PS5 und Xbox Series X veröffentlicht?

Destiny 2: Beyond Light - Der MMO-Shooter geht noch bis 2022 weiter

Bellevue, USA – Bungie startete seinen neuesten Stream mit der Ankündigung von Beyond Light über die Zukunft von Destiny 2. Bei dieser neuen Erweiterung reisen Spieler nach Europa und treffen Eris Morn, The Drifter und The Exo Stranger. Ja, dieser Exo-Fremde. Schaut euch den Trailer dazu unten an. Der Release ist am 22. September.

Diesmal kämpfen die Spieler gegen Eramis, den „Fallen Kell of Darkness“. Um das riesige Imperium zu stoppen, das sie geschaffen hat, werden die Spieler die Kraft der Dunkelheit nutzen. Dies manifestiert sich als neues Element, genannt Stasis, und verschiedene Kräfte und Fähigkeiten, die eingesetzt werden können. Diese reichen von verlangsamten Feldern bis zu zerstörerischer Energie.

Destiny 2: Beyond Light – Der erste Ableger von Bungie als Publisher

Beyond Light wurde von den Fans mit Spannung erwartet, da es angeblich wesentlich größer als Shadowkeep ist, das nicht nur frühere Destiny-Inhalte wiederverwendete, sondern auch in die Entwicklung eintrat, während sich das Studio von seinem Partner Activision trennte. Es wurde gesagt, dass Bungie in Zukunft Destiny 2 selbst veröffentlichen und keine Exklusivitäts-Abkommen mehr unterzeichnen würde, wie dies zuvor mit Unternehmen wie Sony geschehen war. Somit wird dies die erste Destiny– Ausgabe sein, die ausschließlich von Bungie entwickelt und veröffentlicht wird.

Diesen Herbst erkunden die Spieler die gefrorenen Abfälle von Europa, dem Geburtsort des Exo-Rennens. Die Hauptgegner werden Gefallene sein, die von Eramis, einem gefallenen Captain, der Rache sucht, versammelt werden. In der Zwischenzeit werden die Geheimnisse eines weiteren vergrabenen Pyramidenschiffs enthüllt und die Spieler können endlich die Dunkelheit einsetzen, eine sehr große Änderung in der Destiny-Formel und ein hochgerüchtetes Feature. Dunkelheitskräfte werden von den traditionellen Elementen (Bogen, Leere, Sonne) getrennt sein und ihre eigene neue Schadensart sein.

Dieser Trend, alte Destiny-Inhalte auf die neue Engine zu übertragen, wird jahrelang anhalten, da Bungie (Entwicklerstudios aus Bellevue, USA) ein einzigartiges Erlebnis bieten möchte.

Bungie wird kein Destiny 3 machen

Kurz gesagt, wer auf einen dritten Eintrag hofft, sollte keine weitere Boxkunst mit einer Nummer erwarten. Stattdessen wird die Zukunft des Franchise in Destiny 2 mit dieser fortlaufenden Unterstützung, dem Vaulting alter Inhalte und vielem mehr stattfinden. Destiny 2-Regisseur Luke Smith erklärte, dass Bungie nicht von vorne anfangen wollte, was die Spieler dazu zwang, diese Reise von vorne zu beginnen. Die Entwicklung des ThreeQuels würde weniger oder gar keine Unterstützung für die aktuelle Iteration des Franchise bedeuten, was gegen diese einzige, sich entwickelnde MMO-Welt verstößt, die Bungie schaffen wollte.

Luke Smith brachte es auf den Punkt: „Wir möchten keine weitere Nummer auf eine Box setzen“ und bot stattdessen die Alternative, ältere, weniger gespielte Inhalte in den neuen Destiny 2-Content-Tresor zu übertragen und mit den bevorstehenden Erweiterungen neue Unterstützung hinzuzufügen. Es wird auch verwendet, um originalen Destiny-Inhalt in die Fortsetzung zu bringen, Aktivitäten jedes Jahr zu beenden und weitere Ergänzungen wie die neue Schadensart Stasis in das Spiel aufzunehmen.

Bungie liefert uns auch einen Fahrplan wie es weitergeht:

Die Zukunft von Destiny 2

Dieser Tresor unterstützt auch die Idee, Spieler nicht zu zwingen, mit Destiny 3 neu zu beginnen, und erstellt eine direkte Linie von zyklischen Inhalten, um das Spiel über Jahre hinweg aufrechtzuerhalten. Zum Beispiel kommt der Vault of Glass-Raid in Jahr 4 zu Destiny 2, und dies wird hoffentlich einen großen Beitrag dazu leisten, den Titel wieder an die Spitze des Loot-Shooter-Genres zu bringen und wo das Spiel sein will.

Destiny 2: Beyond Light wird am 22. September für Xbox One, PS4, PC seinen Release feiern. Interessanterweise ist dies die erste Erweiterung für Xbox Series X und PS5, bei der das Spiel mit einer Auflösung von 4K und 60 Bildern pro Sekunde ausgeführt wird. Es wird auch ein plattformübergreifendes Spiel zwischen den Generationen versprochen, bei dem PS4-mit PS5-Spielern spielen können. Genauso verhält sich das auch zwischen Xbox One und Xbox Series X. Allerdings wird die Erweiterung für das Bungie-Spiel früher erscheinen als die Konsolen selbst. Beide Konsolen erwarten wir nicht vor Ende November 2020.