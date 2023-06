“Der Super Mario Bros. Film” erreicht in Österreich 600.000 Kinobesuche

"Platinum Ticket"-Auszeichnung für "Der Super Mario Bros. Film" und Universal Pictures Austria umsatzstärkster Film aller Zeiten!

Wien, Österreich – Was für ein Erfolg für Universal und Nintendo! In Österreich erhält “Der Super Mario Bros. Film” die “Platinum Ticket”-Auszeichnung, nachdem der Animationsfilm mehr als 600.000 Kinobesucher angelockt hat.

Seit dem Kinostart am 5. April begeistert “Der Super Mario Bros. Film” die Zuschauer und hält sich bereits seit zehn Wochen in den Top 10 der österreichischen Kinocharts. Mit über 660.000 Kinobesuchen in nur 70 Tagen ist dieser Animations-Hit nicht nur der erfolgreichste Kinofilm des Jahres in Österreich, sondern auch der erfolgreichste Animationsfilm seit Beginn der Pandemie.

In nur 10 Tagen erreichte der Titel den begehrten “Golden Ticket”-Status für 300.000 Kinobesuche. Nun folgt die nächste Auszeichnung mit dem “Platinum Ticket” für über 600.000 Besuche, und das nach etwas mehr als zwei Monaten Laufzeit in den österreichischen Kinos.

“Der Super Mario Bros. Film”: Rekorde brechen und Erfolge feiern!

Für Universal Pictures International Austria bedeutet der Kinostreifen einen Meilenstein. Er ist bereits jetzt der umsatzstärkste Film aller Zeiten für das Filmstudio in Österreich.

Doch nicht nur national, auch international bricht der Animationsfilm Rekorde. Als erfolgreichste Videospiel-Adaptierung aller Zeiten hat er bereits jetzt ein Einspielergebnis von 1,3 Milliarden Dollar erreicht und ist weltweit der zweiterfolgreichste Animationsfilm aller Zeiten.

“Die Auszeichnung mit dem Platinum Ticket für über 600.000 Kinobesuche in Österreich ist eine glanzvolle Bestätigung für die Begeisterung, die ‘Der Super Mario Bros. Film’ bei Zuschauern jeden Alters auslöst”, Nicole Leithner, Commercial Director von Universal Pictures International Austria, zeigt sich von den fantastischen Zahlen begeistert.

Du hast immer noch die Möglichkeit, “Der Super Mario Bros. Film” in rund 70 österreichischen Kinos zu erleben. Tauche ein in die Welt der beliebten Videospiel-Ikone und genieße dieses beispiellose Kinoerlebnis. Sei Teil des Erfolgs und feiere gemeinsam mit anderen Fans diesen außergewöhnlichen Animationsfilm. Übrigens solltet ihr Sitzenbleiben, auch wenn das Licht im Kino angeht. Der Streifen beinhaltet eine Post-Credit-Szene, die euch möglicherweise zeigt, was im zweiten Animationsfilm von Super Mario und Co passieren könnte.