Death Stranding 2 ist “keine normale Fortsetzung”, so Hideo Kojima

Death Stranding 2 Fakten

Über Hideo Kojima kann man vieles sagen, aber nicht das seine Spiele alle gleich sind. Death Stranding war sehr ungewöhnlich. Für viele das “Postman”-Spiel, dass sie nie bekommen haben. Für manche ein Meisterwerk. Für manche einfach nur Schrott. Doch was passiert in Death Stranding 2?

Gegenüber dem “Brain Structure Podcast” sagte Kojima, dass das “Entwicklungsteam dank technologischer Verbesserungen in der Lage sei Dinge zu tun, die es im Originalspiel nicht konnte”. Was auch immer das auch heißen mag.

“Ich arbeite jetzt zum zweiten Mal mit Norman [Reedus] und die Technologie hat sich in den letzten drei Jahren wirklich verbessert”, sagte Kojima (transkribiert von MP1st). “Dinge, die vorher unmöglich waren, sind jetzt möglich. Wir haben uns also wirklich selbst herausgefordert. Es ist nicht nur eine reguläre Fortsetzung in diesem Sinne.”