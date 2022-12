Death Stranding kommt als Kinofilm – Neuer “Postman”?

Death Stranding Fakten

Noch eine Videospiel-Adaption fürs Kino gefällig? Death Stranding als Kinofilm. Kurz nach der Ankündigung von Death Stranding 2 (Arbeitstitel) erwartet uns also noch mehr. Kojima Productions tut sich dafür mit den Hammerstone Studios (Barbarian, 2022; Kung Fury 2, 2000) von Alex Lebovici zusammen.

Die Handlung des Films ist derzeit noch unter Verschluss, soll aber neue Elemente und Charaktere in das “Death Stranding”-Universum einführen. Der Film soll nicht nur für Fans des Spiels interessant werden. Der Kinostart-Termin wurde auch noch nicht fixiert, dürfte aber nicht um die Ecke sein. Ich kann warten.

Die Finanzierung für den Film wird nicht von Hideo Kojima getragen, sondern von Hammerstone Studios. Kojima und Allan Ungar sollen Executive Producer werden.

“Ich könnte mich über diese neue Partnerschaft mit den Hammerstone Studios nicht mehr freuen”, so Hideo Kojima über den geplanten Kinofilm. “Dies ist ein entscheidender Moment für das Franchise und ich freue mich sehr darauf, mit ihnen zusammenzuarbeiten, um DEATH STRANDING auf die große Leinwand zu bringen.”

“Wir sind begeistert und fühlen uns geehrt, die Gelegenheit zu haben, mit dem brillanten und legendären Hideo Kojima bei seiner ersten Verfilmung zusammenzuarbeiten”, so Alex Lebovici in einer Aussendung. “Im Gegensatz zu anderen Tentpole-Videospieladaptionen mit großem Budget wird dies etwas viel Intimeres und Bodenständigeres sein. Unser Ziel ist es, neu zu definieren, was eine Videospieladaption sein könnte, wenn Sie kreative und künstlerische Freiheit haben. Dieser Film wird eine authentische ‘Hideo Kojima’-Produktion sein.”