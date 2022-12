Hideo Kojima kündigt an, bei den Game Awards Death Stranding 2 zu enthüllen

Wird Kojima tatsächlich Death Stranding 2 bei den The Game Awards enthüllen?

Wie es sich für Hideo Kojima gehört, hat er einen kryptischen Tweet gepostet, in dem er sagt er würde etwas bei den The Game Awards ankündigen. Viele Spieler vermuten, es handle sich dabei um Death Stranding 2. Der Moderator Geoff Keighley antwortete darauf mit einem GIF, das “Hmm, sehr interessant” lautet, neben dem TGA selbst mit einem Sirenen-Emoji.

Der Tweet zeigt drei Logos die aussehen, als wären sie fiktive Unternehmen. Das Mittlere Logo stellt einen Regenschirm da, der ja auch schon in Death Stranding zusammen mit Fragile gezeigt wurde. Das erste ist die “Automated Public Assistance Company” und das dritte zeigt eine krakenähnliche Kreatur, die mit Speeren durchbohrt ist.

Zusammengehalten wird das Ganze durch Kojimas Bildunterschrift “Start a new journey”, womit er wahrscheinlich auf Death Stranding 2 anspielt. Es wurde noch nicht offiziell angekündigt, aber Hauptdarsteller Norman Reedus verriet es in einem Interview im Mai, als er sagte: “Wir haben gerade mit dem zweiten Teil begonnen”.

Es ist zwar typisch für Kojima, dass er kryptische Tweets postet in denen er neue Spiele ankündigt, aber es ist auch typisch für ihn, dass er eine ganze Reihe von Fans einlädt in den Kommentaren darüber zu debattieren, was zur Hölle er damit meint- So gibt es bereits eine Menge Theorien darüber, was diese Logos für ein mögliches Death Stranding 2 bedeuten.

Eine der großen Theorien, die im Umlauf sind besagt, dass wir Sam (Norman Reedus’ Charakter) auf den Ozean mitnehmen werden, wo wir auf riesige Krakenmonster von mythologischer Größe treffen werden, vielleicht sogar auf eine Hydra. Dies wird durch frühere Gerüchte gestützt wonach Death Stranding 2 den Codenamen Ocean tragen soll, über den bereits im Oktober berichtet wurde.

Eine andere Theorie besagt, dass Death Stranding 2 weiter in der Zukunft spielt, in einem wiederaufgebauten Amerika und jedes dieser Logos steht für neue Regierungseinheiten, die aufgetaucht sind. Wenn er bei den Game Awards erscheint, um Death Stranding 2 endlich richtig zu enthüllen, werden wir nicht lange warten müssen um herauszufinden ob eine dieser Theorien zutrifft.

The Game Awards 2022 werden am 9. Dezember um 12:30 Uhr GMT live übertragen.