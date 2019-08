Regisseur David Leitch glaubt, dass Deadpool 3 möglicherweise kein R-Rating hat. Marvel Studios enthüllte auf der San Diego Comic-Con ihre Phase-4-Tafel und neckte sogar die Einführung von Mutanten. Aber Marvel-Präsident Kevin Feige schwieg besonders über Deadpool.

Obwohl die X-Men-Filme allgemein als qualitativ gemischt angesehen werden, waren die Deadpool-Filme beliebte, aber auch kritische Erfolge. Bob Iger, CEO von Disney, hat wiederholt betont, dass er weiterhin Deadpool-Filme mit R-Rating machen will, und Feige hat zugestimmt und darauf bestanden, dass Marvel den Deadpool nicht ändern wird. Dies würde jedoch wahrscheinlich bedeuten, dass Deadpool von der MCU getrennt wird, die entschieden nicht mit R-Rating bewertet werden sollen.

In einem Interview mit Yahoo! sprach Regisseur von Deadpool 2, David Leitch, dass der „Merc With A Mouth“ bei einer niedrigeren Alterseinstufung funktionieren kann.

„Es ist mit R bewertet, das ist also nicht unbedingt die Marke [MCU], aber er muss nicht unbedingt R sein, und [Disney] muss nicht unbedingt nur PG-13-Filme machen“, erklärte er. „Ich denke, wir werden uns einig.“

Deadpool ist eine der schwierigsten Aufgaben für die MCU. Einerseits hat sich das Franchise als äußerst beliebt erwiesen, und es besteht eine massive Nachfrage nach mehr Deadpool-Filmen mit R-Rating. Gleichzeitig wird Marvel zweifellos versuchen wollen, Deadpool in die MCU zu integrieren. In den Comics ist Deadpool für seine lustigen Interaktionen mit anderen Superhelden bekannt. Er neigt dazu, sich regelmäßig mit Leuten wie Spider-Man und den X-Men zu kreuzen. Die MCU ist im wahrsten Sinne des Wortes so konzipiert, dass sie diese Art von Crossover, Team-Up oder Cameo-Auftritt ermöglicht. Deadpool ist jedoch ein Off-Brand-Produkt. Also es besteht keine Verbindung zu den anderen Marvel-Filmen.

Leitch scheint zu glauben, dass die Gespräche über Deadpool in den Marvel Studios noch in den Anfängen stecken.

„Ich denke, nach Diskussionen, die ich gehört habe, ist alles positiv“, bemerkte er. „Ich denke, dass sie nur versuchen, einen Weg zu finden, wie es Deadpool schwer macht.“

Das würde sicherlich erklären, warum Marvel Studios schweigt. Sie versuchen immer noch zu entscheiden, wo ihre Prioritäten für Deadpool liegen.

Leitch scheint darauf hinzudeuten, dass eine Kompromissposition gefunden werden kann, bei der Deadpool ein wenig abgeschwächt wird, um in die MCU zu passen, jedoch nicht zu stark, um die Marke nicht zu beschädigen. Es ist unklar, wie viel Leitch von Marvel auf dem Laufenden gehalten wurde, aber für ihn scheint der Fokus auf dem Team-Up-Potenzial zu liegen. Er sagte im Interview, dass er besonders daran interessiert sein würde, eine Kreuzung zwischen Deadpool und Blade zu sehen, jetzt, wo Mahershala Ali (via Wikipedia) als Blade der MCU besetzt wurde.

Egal wie sie sich entscheiden: Wir wollen mehr Deadpool in einem dritten Film sehen! Oder nicht? Sagt es uns in den Kommentaren!