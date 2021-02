Dataminer zeigt Pläne für einen weiteren Charakter in Mario 3D World auf

© Nintendo

Laut Nickolox scheint kein Modell für Toadette in den Dateien des Spiels vorhanden zu sein . Es ist möglich, dass Nintendo den spielbaren Charakter noch per DLC hinzufügen wird. Bei der Nintendo Direct am Mittwoch wurde allerdings nichts dazu enthüllt.

Obwohl Nintendo neben einen Online-Multiplayer Modus auch einen Fotomodus spendiert hat, bleibt die größte Neuerung des 3D World Ports Bowsers Fury.

Im Rahmen des 35-jährigen Jubiläums von Super Mario wurde der Wii U-Port letzte Woche veröffentlicht

Neben 3D All-Stars – einer Sammlung klassischer 3D-Mario-Spiele – hat Nintendo weitere Mario-Spiele für Switch veröffentlicht. Bei der Nintendo Direct am Mittwoch wurden Pläne für das Hinzufügen von Super Mario-Gegenständen in Animal Crossing: New Horizons bekannt gegeben.

Einen weiteren Charakter können wir in Super Mario 3D World allerdings noch frei schalten

Haben wir den Story Modus erstmal durchgespielt können wir Rosalina aus Super Mario Galaxy als spielbaren Charakter freispielen. Dazu müssen wir die ersten Welten in „Welt Schloss“ und danach „Welt Bowser“ schaffen und aus dem Endkampf mit Bowser erfolgreich herauskommen.

Danach heißt es ab in die „Welt Stern“ mit ihren vielen Zusatz Levels. In der „Super Galaxie“ erleben wir nicht nur eine tolle Hommage an Super Mario Galaxy, sondern bekommen als Belohnung auch Rosalina als spielbaren Charakter.

Die Sternwarten-Wächterin ist ganz klar die stärkste Figur im Spiel

Rosalinas Drehattacke ermöglicht es ihr nämlich Doppelsprünge zu vollführen, Gegner auszuschalten und Blöcke zerstören. In brenzlicheren Leveln ist dieser „Multi-Move“ auch dringend nötig.