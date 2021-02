Cyberpunk 2077 warnt vor großen Problemen mit Mods

Cyberpunk 2077 ist seit seiner Veröffentlichung von Fehlern und Pannen geplagt. Das lang erwartete Spiel hatte vielleicht die größte digitale Veröffentlichung aller Zeiten, aber für viele Fans wurde Cyberpunk 2077 aufgrund seiner scheinbar unvollendeten und unpolierten Natur schnell zu einem enttäuschenden Chaos.

Während das Spiel inzwischen gepatcht wurde und viele Probleme behoben sind, haben Modder versucht, das Spiel für die Spieler angenehmer zu gestalten. Obwohl Modding-Support-Tools verfügbar sind, gibt es derzeit ein Problem für Spieler, die Mods im Spiel zu verwenden.

Es gibt immer noch eine Menge Dinge, die einen Cyberpunk 2077-Durchgang ruinieren können. Das Spiel ist zu einem Meme im Internet geworden und eine warnende Geschichte für Entwickler und Spieler, wenn es um schnelle Veröffentlichungen geht. Allerdings könnten sich Spieler, die Mods verwenden, um Cyberpunk 2077 zu verbessern und diese Probleme außerhalb von Entwickler-Patches zu beheben, für Probleme sorgen.

CD Projekt Red hat eine Twitter-Warnung an Spieler gesendet, die benutzerdefinierte Speicherungen und Mods in Cyberpunk 2077 verwenden und darauf hingewiesen, dass die vom Spiel verwendeten externen DLL-Dateien eine Sicherheitslücke aufweisen. Vorsicht ist geboten, wenn man Dateien aus unbekannten Quellen verwendet, da die „Sicherheitslücken“ zum Ausführen von Codes auf PCs verwendet werden können. Einfach ausgedrückt bedeutet dies, dass alle Mods, die Viren oder ausführbare Dateien verstecken, die externen Dateien des Spiels verwenden können, um auf Informationen auf dem PC eines Spielers zuzugreifen oder den PC dazu zu bringen, Aktionen auszuführen, die der Benutzer nicht absichtlich ausführt. Während die Entwickler die Spieler auffordern, vorerst keine Mods zu verwenden, denn wenn Benutzer in gefährdete Positionen gebracht werden, könnte dies möglicherweise zu weiteren Klagen gegen CD Projekt Red führen.

If you plan to use @CyberpunkGame mods/custom saves on PC, use caution. We’ve been made aware of a vulnerability in external DLL files the game uses which can be used to execute code on PCs. Issue will be fixed ASAP. For now, please refrain from using files from unknown sources.

— CD PROJEKT RED CS (@CDPRED_Support) February 2, 2021