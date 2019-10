Cyberpunk 2077: CD Projekt Red spricht über möglichen Nintendo Switch-Port

Cyberpunk 2077 - (C) CD Projekt RED

CD Projekt Red hat die Möglichkeit eines Switch-Ports für Cyberpunk 2077 angesprochen und sich geweigert, die Möglichkeit nach dem Erscheinen von The Witcher 3 auf der Nintendo-Konsole auszuschließen, hält dies jedoch für unwahrscheinlich. Cyberpunk 2077 ist das nächste große Spiel der gefeierten Entwickler-CD Projekt Red und gehört mit Sicherheit zu den am meisten erwarteten Titeln im Jahr 2020. Wir haben uns bereits mehrmals mit dem kommenden Action-Rollenspiel beschäftigt.



Die wirkliche Aufregung für das Spiel begann auf der E3 2019, als bestätigt wurde, dass Keanu Reeves als Charakter namens Johnny Silverhand zu Cyberpunk 2077 stoßen würde. Dies führte zu einem wundervollen Moment, in dem ein anwesender Fan verkündete, dass Reeves atemberaubend sei, was dann sofort viral wurde. Jetzt freuen sich PC-, PS4- und Xbox One-Spieler darauf, nächstes Jahr das “atemberaubende” Erlebnis zu erleben, während sich Nintendo Switch-Spieler fragen, ob sie im Staub bleiben werden.

Während eines Interviews zwischen GameSpot und John Mamais, dem Leiter des Krakauer Büros von CD Projekt Red, wurde das Thema eines Nintendo Switch-Ports für Cyberpunk 2077 angesprochen. Mamais lehnte es ab, sich auf die eine oder andere Weise der Idee zu verpflichten. Zugegebenermaßen scheint dies ein sicherer Weg zu sein, wenn noch Pläne in der Luft sind. Die Aussichten für einen Switch-Port scheinen auch dann nicht vielversprechend.

“Wer hätte gedacht, dass ein Spiel wie The Witcher 3 auf Switch möglich sein würde, also wer weiß? Ich denke, wir werden sehen, ob wir uns entscheiden, es auf den Switch zu legen, wenn wir es schaffen. Wahrscheinlich nicht.”

Nintendo hat in den letzten Jahren einige wichtige Titel von Drittanbietern auf seiner aktuellen Plattform veröffentlicht. CD-Projekt Reds The Witcher 3 ist eine der bekanntesten Switch-Veröffentlichungen. Dennoch wären Ausblicke wie Cyberpunk 2077‘s Night City eine große Herausforderung, um sie mit Switch auf die gleiche Weise zum Leben zu erwecken. Das heißt nicht, dass dies nicht möglich ist, aber vielleicht haben Mamais und das Team den Hafen bereits in Betracht gezogen, wenn er nach der Möglichkeit gefragt wird, “wahrscheinlich nicht” sagte.

Es wird nicht mehr lange dauern, bis das Spiel in den Händen der Spieler ist, da Cyberpunk 2077 am 16. April 2020 für PC, PS4 und Xbox One erhältlich sein wird. Wir erwarten jedoch auch großzugänge (Grafik-)Updates zu Weihnachten 2020. Nachdem zu dieser Zeit PS5 und Xbox Scarlett am Markt erscheinen werden. Der Titel passt dann doch mehr zu einer High-End-Konsole, als auf eine portable Switch.

Quelle: GameSpot